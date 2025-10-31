Китайский премиум-бренд задумался о сборке автомобилей в России

Флагманская марка концерна FAW Group допустила вариант с локализацией производства.

© Hongqi

Китайский бренд премиальных автомобилей Hongqi пока не планирует запускать сборку в России, но данный вопрос находится на повестке, учитывая грядущее повышение утильсбора. Об этом пресс-служба марки рассказала «Рамблер/авто».

По информации СМИ, Hongqi может запустить производство автомобилей в нашей стране уже в следующем году.

«Планов локализации производства у Hongqi нет. Но без решения по локализации любой автомобильный бренд становится неконкурентным на фоне дальнейшего роста утильсбора. Поэтому важно иметь решение по этому вопросу. Это вопрос времени», — ответил представитель Hongqi на вопрос «Рамблер/авто» по выпуску автомобилей в России.

Hongqi дебютировал на российском рынке сравнительно недавно — в мае 2023 года. По итогам прошлого года флагманский бренд концерна FAW Group тем не менее попал в пятёрку самых востребованных в премиальном классе в России наряду с Exeed, Tank, Li Auto и BMW.

На сегодняшний день в российской линейке китайского премиум-бренда представлены восемь автомобилей: кроссоверы HS3, H5, HS7, E-HS9, седаны H5, HS5 и H9, а также минивэн HQ9. Все эти машины поставляются из Китая.

