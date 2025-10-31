Мантуров рассказал о пользе утильсбора для российского автопрома

Первый зампред правительства РФ объяснил, зачем нужен утилизационный сбор на автомобили.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров отказался считать утилизационный сбор на автомобили заградительной мерой от иностранных компаний. О том, для чего именно отечественной автоиндустрии нужна эта мера, он подробно объяснил в беседе с РИА «Новости».

Утилизационный сбор на машины был введён в России в 2012 году. Формально это уплата за утилизацию транспортного средства по окончании эксплуатации, но фактически – инструмент для регулирования импорта автомобилей, в том числе для борьбы с «серыми» поставками.

«У нас нет цели «закрыть» рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции — это затормозит их собственное развитие. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика. Иностранные инвесторы при принятии решений важным для себя условием видят ликвидацию каналов «серого» импорта.

Для нас ключевой момент — контроль за технологическим процессом. И, как видно на примере успешно перезапущенных площадок, комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон, даёт свой эффект.

При этом мы сохраняем льготный коэффициент расчёта утильсбора на ввоз иномарок для собственных нужд. В том числе и после вступления в силу готовящихся изменений льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил — это более 80% всего российского автопарка на текущий момент», — подчеркнул Мантуров.

В пятницу, 31 октября, Минпромторг объявил о переносе на месяц введения новых правил расчёта утильсбора. С 1 декабря при подсчёте ставки будут учитываться не только год выпуска авто и рабочий объём двигателя, но и мощность.

