Проезд электромобилей по Крымскому мосту закрыли с двух сторон: названа причина

Власти Краснодарского края и Республики Крым объяснили, почему с 3 ноября нельзя будет проехать на электрических автомобилях по мосту через Керченский пролив.

Движение электромобилей и гибридов по Крымскому мосту будет закрыто в обоих направлениях. Вслед за властями Краснодарского края о временном ограничении движения батарейных автомобилей по мосту через Керченский пролив объявили в правительстве Республики Крым.

Как и со стороны Кубани, въезд «электричек» и гибридов на Крымский мост со стороны Керчи закроют в полночь со 2 на 3 ноября. Запрет будет действовать до особого распоряжения.

«Данная мера принята с целью обеспечения безопасности. Просим граждан с пониманием отнестись к введенному ограничению», — написал глава Крыма Сергей Аксенов в своём Телеграм-канале.

Ранее в администрации Краснодарского края объяснили, что решение о запрете проезда электрических и полуэлектрических машин по Крымскому мосту принято по рекомендации антитеррористической комиссии.