В ноябре в России пройдёт презентация абсолютно новой модели JAC

Таких автомобилей китайской марки в нашей стране ещё не было.

© JAC

Российская линейка JAC в скором времени пополнится моделью нового типа. В пятницу, 31 октября, отечественное подразделение китайского бренда объявило о грядущей премьере минивэна RF8.

Презентация первого пассажирского фургона JAC запланирована на конец ноября. 7-местный автомобиль будет доступен в России с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и классической 8-ступенчатой коробкой «автомат».

В российском офисе JAC Motors обещают большой набор опций, в том числе круиз-контроль и мониторинг слепых зон, а также большую цветовую палитру. Стоимость и комплектации будут объявлены отдельно.

RF8 станет седьмой моделью в российской гамме JAC, в которой сейчас представлены кроссоверы JS3 и JS6, седан J7, пикапы T8, T8 Pro и T9.

