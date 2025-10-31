Exeed не стал комментировать слова Мантурова о выпуске автомобилей в Подмосковье

«Рамблер/авто» обратился в пресс-службу Exeed за подробностями после заявления первого вице-премьера России.

© Exeed

На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье налажена сборка автомобилей китайской премиум-марки Exeed, об этом заявил в интервью РИА «Новости» первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«Практически все ранее «брошенные» иностранцами площадки перезапущены… Появляются предложения и в более высоком сегменте: например, сборка кроссоверов Exeed в Подмосковье», — рассказал зампред правительства РФ.

Информация о том, что Exeed «пропишется» на одном из экс-заводов Mercedes-Benz, впервые появилась в СМИ ещё в конце прошлого года. Однако впервые об этом заявлено на столь высоком уровне.

«Рамблер/авто» обратился за подробностями в российское представительство Exeed. В компании отказались комментировать информацию о локализации производства.

Китайские автомобили в России: какие марки, где и как собирают, кто продаёт