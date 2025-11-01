Рассекречен салон роскошного кроссовера Voyah Taishan для России

Что интересного в интерьере премиального внедорожника? Рассказали в российском представительстве Voyah.

© VOYAH

Премиум-бренд Voyah, входящий в состав китайского автоконцерна Dongfeng, готовит к дебюту в России свой новый флагманский внедорожник Taishan. Технические подробности о роскошном SUV, в том числе мощность и другие характеристики двигателя, были раскрыты ещё в сентябре. А теперь представлен интерьер автомобиля.

© VOYAH

Как говорится в сообщении российской пресс-службы бренда, салон Voyah Taishan рассчитан на шесть мест и имеет компоновку 2+2+2. Центральная консоль оборудована «плавающим» сенсорным экраном, цифровой «приборкой», двумя площадками для беспроводной зарядки телефонов и вместительным отсеком для хранения. Во втором ряду установлены два роскошных кресла с большим количеством электрорегулировок, электроприводы предусмотрены даже в подставке для ног. Для удобства посадки-высадки имеется выдвижная ступень с электроприводом, имеются боковые подножки (опять же, с электроприводом) и подсветкой, доводчики дверей.

© VOYAH

В оснащение салона входят проекционный дисплей с дополненной реальностью, встроенные в подголовники динамики, беспроводная зарядка для мобильных устройств, двухсекционная панорамная крыша, потолочный экран, а также встроенный холодильник и складные столики.

Предзаказ на Voyah Taishan в России будет открыт уже в декабре. Комплектации и стоимость премиального кроссовера пока не объявлены.

