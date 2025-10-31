Как изменились цены на автомобили в России за последние 5 лет

В 2020 году новые легковые машины в России стоили 1,8 млн рублей, а подержанные — 600 тысяч рублей.

За последние пять лет новые и подержанные легковые автомобили в России подорожали почти в два раза. Высока вероятность, что рост цен достигнет показателя в 100% уже в 2026 году, рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

Если в начале 2020 года новую легковушку можно было купить в среднем за 1,8 млн рублей, то в сентябре 2025 года средний чек составил 3,34 млн рублей. То есть цены выросли на 86%. Ещё больше в процентном соотношении, на 91%, взлетела стоимость автомобилей с пробегом — с 600 тысяч до 1,14 млн рублей.

Причём основная прибавка в стоимости произошла с 2021 по 2023 годы. Уже в 2024-м рост цен на первичном и вторичном авторынках замедлился в несколько раз. За последние 12 месяцев новые автомобили подорожали 7%, «бэушки» и вовсе подешевели на 3%.

Как менялись цены на легковые автомобили в России с 2020 года

2021: новое авто — 1,99 млн рублей (+18%, против 1,8 млн рублей в 2020 году), с пробегом — 670 тысяч рублей (+23%, 600 тысяч в 2020-м)

новое авто — 1,99 млн рублей (+18%, против 1,8 млн рублей в 2020 году), с пробегом — 670 тысяч рублей (+23%, 600 тысяч в 2020-м) 2022: новое авто — 2,39 млн (+20%), с пробегом — 890 тысяч (+33%);

новое авто — 2,39 млн (+20%), с пробегом — 890 тысяч (+33%); 2023: новое авто — 2,96 млн (+24%), с пробегом — 1,04 млн (+17%);

новое авто — 2,96 млн (+24%), с пробегом — 1,04 млн (+17%); 2024: новое авто — 3,12 млн (+6%), с пробегом — 1,18 млн (+13%);

новое авто — 3,12 млн (+6%), с пробегом — 1,18 млн (+13%); 2025: новое авто — 3,34 млн (+7%), с пробегом — 1,14 млн (-3%);

«С учетом инфляции и предстоящего повышения утильсбора, рост цен на новые автомобили продолжится. При сохранении тренда, к началу следующего года пятилетняя динамика как раз может достичь 100%», — заключил Целиков.

