Отсрочка утильсбора, запрет электрокаров на Крымском мосту и штрафы за госномер. Итоги недели

Популистская идея об аннулировании штрафов за нарушения ПДД, долгожданное решение по отсрочке повышения утилизационного сбора, финансовый кризис в Mercedes-Benz, введение новых платных парковок в Московской области, дебют роскошного японского минивэна с шестью колёсами и много других громких событий — в подборке главных новостей уходящей недели.

© Игорь Никитин/Коммерсантъ

Повышение утильсбора перенесли на 1 декабря

После месяца эпопеи новый утильсбор всё-таки… отсрочили. Рано утром в пятницу, 31 октября, Минпромторг РФ опубликовал заявление о том, что новый механизм расчёта вступит в силу 1 декабря, а не 1 ноября, как планировалось изначально.

Как отметили в ведомстве, к тому времени те, кто заказал автомобиль из-за границы до 12 сентября, должны получить свою покупку и не пострадают от повышения «утиля». Ну а российскому рынку дали ещё месяц для ажиотажного спроса, который, судя по всему, в октябре достигнет одного из самых высоких результатов продаж с 2021 года. Причём ажиотаж на рынке сейчас такой, что российские импортёры, похоже, «выгребли» все ликвидные авто с пробегом в Китае и Южной Корее.

Кстати, есть шанс, что для отдельной категории автомобилей утильсбор вообще в итоге полностью отменят.

© Shutterstock

Автоконцерны в Китае лишились денег от государства

Большие перемены грядут в китайском автопроме. Внезапно после 15 лет поддержки властей и многомиллиардных дотаций местные производители «электричек» и гибридов лишились государственных денег. BYD, SAIC, NIO, Geely и все остальные производители машин на «батарейках» как минимум следующие пять лет смогут рассчитывать только на себя. Как так получилось и почему это даже неплохо для одной из самых огромных автоиндустрий в мире, которая напугала даже босса Ford, — в нашем материале.

Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года

Новый год не за горами, а значит, уже пора постепенно подводить итоги 2025 года. Так, британские эксперты представили рейтинг и антирейтинг самых надёжных автомобилей в этом году. Какая модель доставляет своим владельцам минимум проблем, а какая, наоборот, является причиной головной боли? Ответы — в публикации.

© Jonathan Weiss/Shutterstock

В Госдуме отреагировали на слова Путина о продаже «красивых» номеров

Возможно, скоро на Госуслугах можно будет купить «красивый» автомобильный номер. После поддержки идеи президентом России Владимиром Путиным, она пошла в работу, и депутаты уже подготовили целый законопроект. Впереди, правда, много стадий рассмотрения: этап общественного обсуждения, три чтения в Госдуме, одобрение в Совете Федерации. Если закон не «забуксует» на одном из этих многочисленных этапов, то вступит в силу уже с 1 июля 2026 года.

Минивэн с шестью колёсами: Lexus представил очень необычный концепт-кар

Lexus произвёл мини-фурор на Международной автосалоне Japan Mobility Show-2025, явив публике футуристичный минивэн LS. У этой машины шесть колёс, салон с рулём-штурвалом и креслами, как в пассажирском самолёте. Единственный недостаток новинки — это всего лишь концепт-кар.

© Lexus

«Москвич» подтвердил расширение модельной линейки

Судя по всему, официальное заявление «Москвича» о смене технологического партнёра с JAC на SAIC – лишь дело времени. На днях столичный автозавод получил ОТТС на выпуск и продажи очередного клона кроссовера марки MG, принадлежащей SAIC. На самом «Москвиче» подробности не раскрывают, но советуют следить за новостями. Так что ждём официального заявления.

Раскрыта глобальная ошибка по поводу гибридных автомобилей

К удивительному выводу пришли европейские аналитики. Оказывается, гибриды загрязняют атмосферу не меньше, чем бензиновые и дизельные автомобили, а фактический выброс вредных веществ в 5-6 раз выше, чем в паспортных данных большинства таких машин. Впрочем, дело совсем не в технике. Тут прежде всего вопросы к владельцам гибридных авто. Подробнее о причинах — в нашем материале.

© Mercedes-Benz

Прибыль Mercedes-Benz рухнула на 70%: что происходит с немецким автогигантом

Не секрет, что автопром в Германии находится в тяжелейшем кризисе. О масштабах бедствия мы рассказывали ещё в конце лета, а на прошлой неделе пришло очередное подтверждение того, как всё плохо даже у такого немецкого автогиганта, как Mercedes-Benz. Цифры из свежего финансового отчёта компании, конечно, поражают.

С другой стороны, есть для «немцев» и хорошие новости, пусть и для другой компании. Автомобили BMW впервые с 2022 года возглавили рейтинг продаж в России и потеснили «китайцев».

Депутаты нашли повод для отмены штрафов ГАИ

С необычной идеей выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Они предложили отменять штрафы, если водитель нарушил правила дорожного движения из-за ямы или выбоины на дороге. То есть буквально: выехал водитель на встречку через сплошную разметку, ему грозит штраф в 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев, но если перед этим он попал колёсами в яму, то никакого административного наказания ему не будет. «Рамблер/авто» обратился за комментарием к юристу и получил чёткий и исчерпывающий ответ.

© Flystock/Shutterstock

С 1 декабря в Московской области появятся новые платные парковки: список адресов и тарифы

Третье и последнее в 2025 году расширение зоны платных парковок в Москве состоялось 3 октября. Однако в Подмосковье, где свой отдельный план добавления платных машино-мест, грядёт новая волна увеличения парковочного пространства по тарифу. В списке — 20 городов, 33 региональные дороги и 1125 мест.

Стоимость бензина в России: как выросли цены на АЗС за неделю

На автозаправочных станциях в регионах России наблюдается позитивный тренд. Да, и бензин, и солярка по-прежнему дорожают. Но третью неделю подряд подорожание замедляется: +0,76%, +0,58% и вот теперь +0,38%. Если так пойдёт и дальше, то по итогам последней недели октября эта цифра будет в районе 0,20%. Посмотрим в следующую среду, 5 ноября, когда Росстат опубликует еженедельный отчёт.

Автомобили Solaris могут снять с производства уже в декабре

Будущее новой российской марки Solaris под угрозой и целиком и полностью зависит от Hyundai. Если владельцы бренда, компания «АГР Холдинг», и южнокорейский автопроизводитель не придут к соглашению, то проект почти наверняка закроется. Возможно, даже до конца 2025 года. Почему и причём тут Hyundai, свернувшая бизнес в России, – читайте по ссылке.

© Solaris

Мантуров рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения утильсбора с 1 декабря

Практически одновременно с выходом заявления Минпромторга РФ об отсрочке утильсбора на РИА «Новости» вышло большое интервью первого вице-премьера России Дениса Мантурова. Зампред подробно рассказал, в чём заключается польза «утиля» для отечественного автопрома, и заверил, что после 1 декабря автомобили подорожают незначительно.

Ещё Мантуров, рассуждая об успехах российской автоиндустрии, рассказал о перезапуске бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье, где теперь собирают автомобили китайской марки Exeed. Удивительно, потому что подобного заявления со стороны Chery и её дочернего бренда не было. «Рамблер/авто» обратился за комментарием к российским представителям Exeed.

На Крымском мосту запретили движение электромобилей и гибридов

Главная неожиданность недели — электромобили и гибриды попали под полный запрет на Крымском мосту. С полуночи 3 ноября и до особого распоряжения батарейные машины не могут въехать на мост через Керченский пролив ни со стороны Краснодарского края, ни со стороны Крыма. С чем связано такое решение, объяснили власти обоих регионов.

АвтоВАЗ готовит к запуску новую марку автомобилей в России

Вот уже почти два десятилетия Lada остаётся единственным брендом АвтоВАЗа. Марка «Жигули» прекратила существование ещё в 90-х, бренд «Ока» ушёл в историю в конце 2000-х, а «Нива» сейчас объединена с «Ладой». Но ничего, очень скоро у Волжского автозавода появится ещё один бренд. О названии, классе новых автомобилей и возможных сроках выпуска — в новости с комментарием президента АвтоВАЗа Максима Соколова.

© АВТОВАЗ

МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров без российского флага

Госавтоинспекция на прошедшей неделе внесла ясность в вопрос о замене номерных знаков, на которых с 1 января 2025 года должен быть изображен российский флаг. Распространяется ли это требование на все номерные знаки, или таблички, полученные до вступления закона в силу, можно использовать? Читайте — в нашей публикации.

Также на прошедшей неделе «Рамблер/авто» рассказал о возможном смягчении закона о локализации такси, таинственной новинке Mercedes-AMG, снятии с производства российского электроседана Evolute i-Pro, штрафах за листья на госномере, самом масштабном отзыве Toyota за последние полтора года, возможном уходе Илона Маска из Tesla и о том, как с 2020 года в России подорожали легковые автомобили.