Многие россияне не успеют растаможить автомобили до повышения утильсбора с 1 декабря

Российским автолюбителям, желающим купить за рубежом машину в ближайший месяц, напомнили о многокилометровых пробках с автовозами на границе.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Успеть привезти купленный автомобиль из-за границы до повышения утильсбора до 1 декабря сейчас практически нереально. Об этом предупредила газета «Коммерсантъ», рассказав о пробках из автовозов на границе.

Накануне Минпромторг РФ подтвердил то, о чём говорилось в российском автомобильном сообществе последние пару недель — введение новых правил подсчёта «утиля» перенесено на месяц. Очевидно, что теперь многие автолюбители попытаются воспользоваться отсрочкой, чтобы в последний момент, до подорожания, купить автомобиль за рубежом. Но это риск, причём большой, поскольку если машина не успеет пройти растаможку до 1 декабря, то в стоимость будет включён утильсбор, рассчитанный по-новому, а это сумма в десятки раз больше, чем по нынешней «формуле».

Собственно говоря, именно из-за срыва сроков поставок иномарок в Россию утильсбор и был отсрочен. В правительстве пошли навстречу тем, кто заказал машины за границей до 12 сентября, когда было опубликовано постановление о методике расчёта, и не успел получить покупку до 1 ноября.

«Сейчас бодро стоят автовозы в пробках на границе между Китаем и Казахстаном. Они стоят там давно и уверенно, и мы понимаем, что они не успеют приехать в Россию до 1 декабря», — рассказал «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что очень много автомобилей ввезут в битом виде из США в Грузию, но эти машины тоже не успеют доставить. Единственным вариантом остаётся заказ авто из Южной Кореи, но, как говорится, на свой страх и риск.

