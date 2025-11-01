«Японцы» на стероидах». Босс Ford напуган мощью китайского автопрома

Китайские автопроизводители способны оставить американские компании без работы, заявил Джим Фарли.

© Ker Robertson/Getty Images

Американские автомобили окажутся никому не нужны, если «китайцы» завоюют авторынок в США. Об этом предупредил генеральный директор Ford Джим Фарли, признавший силу автопрома Поднебесной.

Топ-менеджер провёл параллель с 80-ми годами прошлого века, когда японские Toyota, Nissan и Honda превзошли по объёму выпуска ведущих американских автопроизводителей, таких как Ford и General Motors. Это привело к торговой войне между США и Японией, которая закончилась тем, что Штаты ограничили импорт автомобилей из Японии.

«Да, ситуация похожая, но только Китай представляет для нас гораздо большую угрозу, чем Япония тогда. Это «японцы» на стероидах. У них столько заводов и производственных мощностей, что объёма выпуска будет достаточно для того, чтобы обеспечить весь североамериканский авторынок. Мы просто останемся без работы.

Японские автопроизводители даже близко не обладали такими ресурсами. Поэтому сейчас риск для автоиндустрии США в разы выше», — цитирует Фарли издание Business Insider.

В мае 2024 года власти США ввели 100-процентные пошлины на ввоз китайских электрокаров. А в апреле текущего года на всю продукцию из Поднебесной, включая бензиновые автомобили, в Штатах был установлен тариф в 25%.

