Россияне скупили все б/у автомобили в Китае и Южной Корее на фоне повышения утильсбора

Некоторых популярных моделей больше нет в продаже.

Грядущее повышение утилизационного сбора привело к небывалому ажиотажу на российском авторынке. По прогнозам экспертов, по итогам октября будет установлен один из самых высоких результатов продаж с 2021 года. А на некоторых зарубежных рынках, как выясняется, практически не осталось авто с пробегом.

По информации Телеграм-канала Shot, в Китае и Южной Корее закончились подержанные машины, популярные среди российских автолюбителей.

«Остались только совсем «убитые» тачки, которые нет смысла везти», — отметил источник.

Так, в доступе в КНР и Южной Корее больше нет ни одного BMW X5 возрастом до пяти лет. BMW Х3 в приемлемом состоянии осталось всего две штуки, причём только в Корее. Модели KIA вообще исчезли из объявлений о продажах.

Не отпугивают покупателей даже стоимость азиатских «бэушек». На фоне ажиотажа среди покупателей из России продавцы ещё в сентябре подняли цены на автомобили в среднем на 20%.

С 1 декабря 2025 года в России вступит в силу новая схема расчёта утильсбора: наряду с годом выпуска автомобиля и рабочим объёмом мотора будет учитываться мощность. Эта «формула», по оценке экспертов рынка, приведёт к подорожанию машин на 5-20%.

Многие россияне не успеют растаможить автомобили до повышения утильсбора с 1 декабря