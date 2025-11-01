Мини-светофоры на дорогах Москвы: что это за устройства и зачем они нужны

С начала 2025 года в столице установили семь новых компактных светофоров.

© пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

На дорогах в Москве с каждым годом становится всё больше дублирующих мини-светофоров, которые впервые появились на столичных перекрёстках ещё в середине 2010-х. На сегодняшний день эти компактные устройства можно встретить на 94 участках в различных районах. О пользе от их использования рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дублирующий светофор размером 50×19 см устанавливается под основным большим. Несмотря на весьма миниатюрные параметры, устройство светит ярко, поэтому сигнал хорошо заметен водителям и велосипедистам. Используется мини-копия в условиях ограниченной видимости, когда, например, водитель, в потоке находящийся ближе всех к перекрёстку, не видит верхние огни основного светофора.

«Благодаря дублирующим сигналам становится легче понять очередность проезда, даже если обзор частично ограничен», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Список новых адресов в Москве с дублирующими светофорами:

С начала 2025 года дублирующие светофоры были установлены по семи новым адресам.

Кировоградская улица (дом 25, корпус 1);

Перекресток улиц Миклухо-Маклая (дом 23) и Академика Волгина (дома 19 и 21);

Перекресток Носовихинского шоссе (дом 11) и Юбилейного проспекта;

Перекресток Пятницкого шоссе (дом 27) и Дубравной улицы;

Перекресток Пятницкого шоссе, Митинской и Муравской улиц;

Саянская улица (дома 1, 2, 3);

Хорошевское шоссе (дом 52).

До конца текущего года мини-светофор появится ещё на одном перекрёстке — по адресу Митинский переулок, дом 17 в районе Митино Северо-Западного (СЗАО) округа Москвы.

