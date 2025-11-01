Мини-светофоры на дорогах Москвы: что это за устройства и зачем они нужны
С начала 2025 года в столице установили семь новых компактных светофоров.
На дорогах в Москве с каждым годом становится всё больше дублирующих мини-светофоров, которые впервые появились на столичных перекрёстках ещё в середине 2010-х. На сегодняшний день эти компактные устройства можно встретить на 94 участках в различных районах. О пользе от их использования рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Дублирующий светофор размером 50×19 см устанавливается под основным большим. Несмотря на весьма миниатюрные параметры, устройство светит ярко, поэтому сигнал хорошо заметен водителям и велосипедистам. Используется мини-копия в условиях ограниченной видимости, когда, например, водитель, в потоке находящийся ближе всех к перекрёстку, не видит верхние огни основного светофора.
«Благодаря дублирующим сигналам становится легче понять очередность проезда, даже если обзор частично ограничен», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Список новых адресов в Москве с дублирующими светофорами:
- Кировоградская улица (дом 25, корпус 1);
- Перекресток улиц Миклухо-Маклая (дом 23) и Академика Волгина (дома 19 и 21);
- Перекресток Носовихинского шоссе (дом 11) и Юбилейного проспекта;
- Перекресток Пятницкого шоссе (дом 27) и Дубравной улицы;
- Перекресток Пятницкого шоссе, Митинской и Муравской улиц;
- Саянская улица (дома 1, 2, 3);
- Хорошевское шоссе (дом 52).
До конца текущего года мини-светофор появится ещё на одном перекрёстке — по адресу Митинский переулок, дом 17 в районе Митино Северо-Западного (СЗАО) округа Москвы.
Светофоры онлайн в геосервисах: где уже работают и где появятся