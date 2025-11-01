Одна из самых знаменитых машин Айртона Сенны в Формуле 1 выставлена на аукцион

За рулём этого автомобиля легендарный бразильский пилот Ф1 сотворил чудо на последних кругах своей домашней гонки в Сан-Паулу в 1991 году.

© RM Sotheby’s

Гоночная машина McLaren MP4/6 выставлена на аукцион в Дубае. На этом автомобиле легендарный пилот Айртон Сенна не просто выступал в гонках Формулы 1 в 1991 году и стал трёхкратным чемпионом мира, но и одержал, без преувеличения, самую значимую и героическую победу в своей карьере.

На протяжении семи первых лет участия в Ф1 «Бразильский волшебник» никак не мог выиграть свою домашнюю гонку на автодроме Интерлагос в Сан-Паулу, городе, где он родился и вырос: мешали аварии, поломки, штрафы. В 1991 году он наконец-то добрался до вершины подиума дома, но путь получился очень тяжелым.

За 10 кругов до клетчатого флага на машине Сенны, лидировавшего с 20-секундным отрывом, сломалась коробка передач, и все оставшиеся 43 км он проехал на шестой передаче. Вдобавок ко всему, начался дождь, что, учитывая технические проблемы, было весьма некстати, хотя Сенна и считался мастером дождевых гонок. Проехать по скользкой трассе с заклинившей коробкой передач, не вылететь с трека и удержать лидерство казалось чем-то нереальным даже для чемпиона мира. Но Сенна это сделал.

© RM Sotheby’s

К последнему кругу от преимущества Айртона над ближайшим соперником осталось всего-навсего две секунды, но финишную черту он всё равно пересёк первым к ликованию 70 тысяч болельщиков на трибунах. После финиша Сенна был настолько измотан физически и морально от борьбы с машиной и трассой на последних кругах, что не смог самостоятельно покинуть кокпит и даже не с первого раза поднял победный кубок на пьедестале почёта.

Теперь шасси McLaren MP4/6 с оригинальным 725-сильным атмосферным двигателем Honda V12 и 6-ступенчатой механической коробкой, на котором «Бразильский волшебник» одержал эту невероятную победу, продаётся на аукционе RM Sotheby’s. Последние пару лет машина находилась в частной коллекции, и на торгах 8-11 декабря уйдёт с молотка. Ориентировочная стоимость — от $12 до $15 млн (971 млн – 1,2 млрд рублей).

