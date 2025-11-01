СберАвто назвал самые популярные модели Exeed для покупки онлайн

В топ продаж на онлайн-платформе СберАвто попали четыре кроссовера.

© Exeed

На прошедшей неделе, 28 октября, премиум-бренд Exeed отметил день рождения на российском рынке — четыре года с запуска продаж. В знак этой даты аналитики СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), изучили, какие модели дочерней марки Chery россияне чаще всего покупают онлайн.

Бестселлером Exeed в продажах на онлайн-платформе СберАвто является среднеразмерный кроссовер TXL, с которого и началась история марки в России в 2021 году. На втором месте находится бюджетная модель LX, замыкает тройку среднеразмерный паркетник RX. И наконец, четвертую строчку в списке самых востребованных машин Exeed занимает флагманский VX.

Средняя стоимость автомобилей Exeed в России составляет 2,3 млн рублей.

Какие модели Exeed наиболее популярны для покупки онлайн в России:

TXL — 2,16 млн рублей (средний на покупку автомобиля через СберАвто), 40% всех онлайн-покупок марки;

LX — 1,8 млн рублей, 23% продаж;

RX — 2,95 млн рублей, 21% продаж;

VX — 2,6 млн рублей, 16% продаж.

Согласно исследованию СберАвто, чаще всего кроссоверы покупают жители Москвы и Московской области. На них приходится 50% от всех сделок на онлайн-платформе сервиса.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

Федот, да не тот: тест-драйв кроссовера Exeed RX