ГАИ объявила массовые рейды на пьяных водителей в праздничные выходные

Проверки автомобилистов на трезвость пройдут по всей стране.

Госавтоинспекция Москвы и региональные подразделения объявили о проведении усиленных рейдов по выявлению нетрезвых водителей в длинные ноябрьские выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Оперативно-профилактическая кампания «Нетрезвый водитель» запланирована по всей России.

Мероприятия по отлову пьяных автомобилистов пройдут с 2 по 4 ноября включительно. В отдельных регионах рейды стартовали уже в субботу, 1 ноября. В списке городов и областей, где будут дежурить усиленные наряды ДПС: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Нижегородская, Самарская, Ивановская, Рязанская, Пензенская, Кировская, Тверская, Тульская, Воронежская, Красноярская, Вологодская, Свердловская и Ставропольская области, Республики Крым, Карелия, Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, Ямало-Ненецкий автономный округ и многие другие.

Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на выездах и въездах в населенные пункты, а также в подъездах к местам массового скопления людей, как торгово-развлекательные центры, парки, стадионы. В отдельных нарядах ДПС будет предусмотрен передвижной пункт для проведения на месте медосвидетельствования на состояние опьянения.

«Управление транспортным средством в нетрезвом виде недопустимо и ставит под угрозу жизни не только самого водителя, севшего за руль после употребления алкоголя, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения», — подчеркнули в ГАИ.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен денежный штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Аналогичное наказание грозит за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

