Шестиколёсный Lexus, безумный Infiniti и виртуальный Ferrari: главные автоновинки недели

Основным поставщиком автомобильных премьер на минувшей неделе стала выставка Japan Mobility Show в Токио, где состоялся дебют массы ярких концепт-каров и нескольких серийных моделей. Но, кроме Японии, новинки были и в других странах, включая Россию. О самых главных из них — в нашем традиционном дайджесте недели.

Honda 0 α и Super-One Prototype

Honda продолжает развивать семейство электромобилей с индексом 0 — в Токио состоялся показ предсерийного кроссовера Honda 0 α, который в обозримом будущем должен превратиться в самый компактный электромобиль новой линейки. Никакой информации о технических характеристиках новинки нет, но зато уже можно оценить яркий и необычный облик с угловатым дизайном передней и нарочито брутальным оформлением задней части кузова.

Серийный компактный электрохэтчбек Honda N-One e, похоже, получит «заряженную» версию. На это намекает концепт-кар Super-One Prototype с развитым аэродинамическим обвесом, новыми колёсами и спортивными акцентами в оформлении интерьера. Заявлен особый режим работы силовой установки Boost Mode с кратковременным повышением отдачи, система имитации звука ДВС и даже имитация переключения передач.

Lexus LS Concept и LS Coupe Concept

Lexus внезапно представил сразу несколько концепт-каров под именем LS, которое сейчас носит флагманский седан марки. Самым безумным стал Lexus LS Concept — за банальным наименованием скрывается огромный трёхосный минивэн с брутальным дизайном кузова, изобилующим ломаными линиями и многочисленными светодиодными модулями. Трёхрядный салон с богатой отделкой имеет широкие возможности трансформации.

LS Coupe Concept представляет собой концептуальный купе-кроссовер в схожем агрессивном дизайне, с распахивающимися против хода задними дверями и нарочито спортивным оформлением интерьера с раздельными креслами, обладающими развитой боковой поддержкой. О силовой установке и прочих технических деталях обоих прототипов марка умалчивает, как и о серийных перспективах двух столь непохожих друг на друга и на существующий Lexus LS концепт-каров.

Mazda Vision: X-Compact и X-Coupe

Два прототипа семейства Vision привезла в Токио Mazda — компактный хэтчбек X-Compact и купе-кроссовер X-Coupe. Первая модель призвана продемонстрировать возможности компании в области бортовой электроники, поэтому прототип оснастили передовым искусственным интеллектом. Особенность ИИ — способность, как заявляют авторы концепт-кара, проявлять эмпатию и быть для водителя другом. С помощью искусственного интеллекта предложено управлять всеми системами машины, которая оснащена электрической силовой установкой.

Купеобразный кроссовер X-Coupe, напротив, оснащён 510-сильной гибридной силовой установкой на базе фирменного для Mazda роторного двигателя в сочетании с электромотором. Заявлена возможность проехать на электротяге до 160 км. Технологии упакованы в кузов в фирменной стилистике Kodo, дополненной элементами в ретро-ключе. Как и у Mazda Vision X-Coupe, перспективы превращения Mazda Vision X-Compact в серийный автомобиль весьма туманны.

Mitsubishi Elevance Concept

Концепт-кар Mitsubishi Elevance стал двойной премьерой, поскольку вместе с электрическим внедорожником дебютировал и штатный прицеп для новинки. Оба сделаны в новой версии фирменного стиля Dynamic Shield. Внедорожник имеет трёхрядный трансформируемый салон и бортовую мультимедиа с искусственным интеллектом. Заявлено, что прицеп может трансформироваться в дом на колёсах для двух человек. Поскольку машина имеет статус прототипа, о технике известно мало — под капотом гибридная силовая установка с двигателем внутреннего сгорания, работающим на биотопливе, вкупе сразу с четырьмя электромоторами фирменного полного привода Super-All Wheel Control.

MINI Cooper SE «Paul Smith Edition»

Япония была выбрана местом премьеры и для очередного совместного творения MINI и британского модного дизайнера Пола Смита. Хэтчбек получил цвет Statement Grey (современная интерпретация классического цвета Mini Austin Seven), Inspired White (современная интерпретация классического бежевого оттенка Mini) и классический Midnight Black, которые сочетаются с крышей специально созданного в честь места рождения дизайнера оттенка Nottingham Green или привычным Jet Black.

Логотип MINI выполнен в сочетании чёрного и синего цветов, появились новые 18-дюймовые легкосплавные диски Night Spoke с выгравированным названием модели, а на кузове и в салоне в изобилии разбросаны автографы Пола Смита и характерные для его работ «пасхалки».

Nissan Elgrand e-4orce Prototype

В статусе прототипа дебютировало новое поколение минивэна Nissan Elgrand, которое придёт на смену выпускающемуся последние 15 лет автомобилю. Машина получила дизайн кузова в современном фирменном стиле Nissan, равно как и интерьер в духе актуальных моделей бренда — с парой 14,3-дюймовых дисплеев, сенсорными панелями и фоновой подсветкой салона. Заявлены гибридная силовая установка e-Power от нового Nissan Qashqai, полный привод e-4orce и фирменный полуавтопилот ProPilot 2.0, но все технические подробности о новинке будут раскрыты позже.

Subaru Performance-B STI Concept и Performance-E STI Concept

Subaru уже достаточно давно не выпускает «заряженные» модели семейства STI, но сейчас компания как будто бы готова вернуться к подобным автомобилям. На это указывают два показанных в Токио концепт-кара.

Наиболее близким к серийному производству выглядит Subaru Performance-B STI Concept, который похож на серийный хэтчбек Subaru Impreza с агрессивным аэродинамическим обвесом кузова и новыми колёсами. Заявлено, что прототип имеет классический для марки турбированный оппозитный турбомотор.

Subaru Performance-E STI Concept представляет собой экстремальный электромобиль, который по дизайну похож одновременно и на хэтчбек, и на универсал. Развитый обвес в сочетании со спортивными дисками намекает на мощную силовую установку. Но создатели концепт-кара заявляют, что новинка одновременно является полностью приспособленной к повседневной эксплуатации практичной машиной.

Daihatsu K-Open

Во второй половине 2026 года завершится выпуск бюджетного спорткара Daihatsu Copen, однако у модели может появиться преемник, чему прозрачным намёком стал концепт-кар Daihatsu K-Open. Новая платформа с задним приводом, механическая коробка передач, кузов со складной жёсткой крышей и дизайн в стиле Copen первого поколения — фактически машина выглядит готовой к производству! Так что перспективы сохранения на конвейере уникальной по современным меркам модели есть. И немалые.

Toyota Corolla Concept

Привычное имя Toyota Corolla на сей раз досталось яркому прототипу, который визуально не имеет ничего общего с существующими моделями под этим названием. Новый лифтбек получил дизайн в стиле семейства электромобилей Toyota bZ, но в новом прочтении — с ломаными линиями и пиксельной оптикой. Салон выполнен в лаконичном стиле с несколькими раздельными экранами, отдельной парящей центральной консолью и мультифункциональным рулём в классическом стиле. Но о технических характеристиках футуристичной Toyota Corolla не сказано ни слова.

BYD Racco

Китайцы начинают покорять сегмент кей-каров, в котором традиционно представлены исключительно японские марки, поскольку сам формат подобных моделей и появился в Японии. Новый BYD Racco стал первым кей-каром из Поднебесной, однако построен он в полном соответствии со стандартами сегмента — каноничные размеры, привычный дизайн кузова и салона. Технические характеристики новинки пока не обнародованы.

Jeep Grand Cherokee

В США состоялась премьера обновлённого внедорожника Jeep Grand Cherokee, который получил изменённую решётку радиатора, переоформленные бамперы снаружи и переработанную переднюю панель внутри. Ключевым изменением стал новый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo, который при объёме 2,0 выдаёт 329 л.с. мощности и 450 Нм крутящего момента — больше, чем у 3,6-литрового V6 Pentastar, который новинка и заменит в гамме силовых агрегатов.

Tenet T7

Кроссовер Tenet T7 получил новую модификацию, особенностью которой стал полный привод I-4WD. Сочетается он со 150-сильным бензиновым турбомотором 1,6 и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. При этом версия со всеми ведущими колёсами доступна в любой комплектации модели, но флагманская модификация Ultra 4WD предложена только с полным приводом. Стоимость полноприводного кроссовера составляет от 2 880 000 до 3 230 000 рублей.

Infiniti QX80 R-Spec

Внедорожник Infiniti QX80 нового поколения получил безумную версию R-Spec с двигателем от спорткара Nissan GT-R. Правда, пока такая машина существует в единственном экземпляре в статусе концепт-кара. Для тяжёлой машины культовый 3,8-литровый V6 форсировали аж до 1 014 л.с.!

Другие доработки подразумевают модернизированные подвеску и рулевое управление, карбон-керамические тормоза, спортивный аэродинамический обвес, особые 24-дюймовые колёса и цвет кузова Midnight Purple — диски и краска отсылают к спецверсиям GT-R поколений R34 и R35.

Ferrari F76

Третью подряд победу в общем зачёте марафона «24 часа Ле-Мана» итальянская марка решила отметить выходом концепт-кара Ferrari F76, отсылающего своим названием к первой победе бренда в суточной гонке в 1976 году. Футуристичный прототип имеет раздельный для водителя и пассажира кузов, причём органы управления есть и у того, и у другого. Заявлено, что облик модели тщательно проработан с точки зрения аэродинамики, но проверить это не получится — новинка существует только в виде NFT-токена, доступного для членов программы Ferrari Hyperclub.