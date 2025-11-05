Японский автогигант отказался возвращаться в Россию

Закончился срок опциона Mazda на обратный выкуп завод во Владивостоке.

© josefkubes/Shutterstock

Одна из ведущих японских автомобилестроительных компаний Mazda лишилась права на обратный выкуп своего завода в России. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на нынешних владельцев предприятия во Владивостоке.

Три года назад, в ноябре 2022-го, автопроизводитель из Хиросимы свернул свой бизнес в России и продал за символическую сумму 1 евро (93 рубля) завод своим партнёрам из Группы «Соллерс». До октября текущего года Mazda имела право на обратный выкуп своей доли 50%. Однако этим опционом «японцы» не воспользовались. Это значит, что в случае возвращения Mazda придётся искать новых партнёров или строить совершенно новую площадку.

«Группа «Соллерс» не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона», — сообщили нынешние собственники завода.

С 2023 года на бывшей площадке Mazda выпускают туристические и междугородние автобусы под маркой Sollers. Производственная мощность завода составляет 50 тысяч автомобилей в год.

Глава АвтоВАЗа о возвращении Renault в Россию: «цена входа» точно не будет равна 1 рублю