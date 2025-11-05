Стало известно, сколько автомобилей продано в России в октябре

Больше машин россияне купили 12 месяцев назад.

© Alexander Denisenko/Shutterstock

Продажи новых автомобилей в России четвёртый месяц подряд обновили рекорд с начала 2025 года. Если в июле россияне купили 134 603 новые машины, в августе — 135 534, в сентябре — 136 551, то в октябре – 183 472 штуки (+34% в сравнении с предыдущим месяцем и на 8% меньше, чем год назад), следует из отчёта Минпромторга РФ, опубликованного в среду, 5 ноября.

По ходу второго месяца осени в России продано 164 626 новых легковых автомобилей. Это на 35% больше, чем в сентябре (122 059 единиц), но ниже прошлогоднего показателя: минус 2% относительно октября 2024 года.

Выросли в сравнении с сентябрем и все остальные сегменты отечественного авторынка. Так, спрос на грузовики увеличился на 39% — 6058 проданных транспортных средств (-53% в годовом сравнении), автобусов продано на 42% больше — 1515 штук (-30%). Реализация лёгких коммерческих автомобилей (LCV) выросла на 24% — до 11 273 единиц (-30%).

Всего в январе-октябре в России продано 1 197 394 млн транспортных средств. Это на 22% меньше, чем в первые десять месяцев прошлого года, когда объём реализации составил 1 541 853 экземпляров.

Многие россияне не успеют растаможить автомобили до повышения утильсбора с 1 декабря