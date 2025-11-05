Стартовало первое в мире производство летающих автомобилей

Первые поставки заказчикам запланированы на 2026 год.

Массовый выпуск и продажи летающих автомобилей всё ближе. В минувший понедельник, 3 ноября, в Китае в тестовом режиме стартовало производство инновационного транспортного средства от компании XPeng, сообщает китайское новостное агентство «Синьхуа».

Летающая машина под названием Land Aircraft Carrier представляет собой два модуля: 5,5-метровое шестиколёсное шасси для передвижения по земле и отсоединяемый электрический летательный аппарат вертикального взлёта и посадки (eVTOL). Летающий аппарат способен передвигаться как в ручном режиме, так и на автопилоте. На одном заряде eVTOL пролетает до 1000 км на высоте 300-500 метров.

Выпуск Land Aircraft Carrier налажен на заводе XPeng Aridge в Гуанчжоу на юге Китая. На первоначальном этапе планируется производство 5000 единиц в год. После перехода в полноценный режим работы предприятие сможет выпускать ежегодно до 10 тысяч машин.

Товарное производство и первые поставки летающих автомобилей XPeng запланированы уже на 2026 год.

