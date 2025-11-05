Россияне перестали покупать автомобили Renault

Спрос на автомобили французской марки в России за последние четыре года рухнул со 131,5 тысячи до 10 штук, то есть в 13 тысяч раз.

Французский автопроизводитель Renault был одним из ключевых игроков на российском авторынке до ухода в 2022 году. Машины концерна из пригорода Парижа ежегодно расходились в нашей стране тиражом от 130 тысяч, однако теперь стали абсолютно не интересны россиянам.

Как рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале, за первые девять месяцев текущего года в России продано всего десять автомобилей Renault, завезённых по параллельному импорту. Можно добавить в эту статистику три машины Dacia, дочерней марки «французов».

«За весь прошлый год было зарегистрировано 268 штук. Продажи в 2023 году были 4769 штук, а в 2022 году 40843 единиц», — рассказал эксперт.

В свой последний полный год работы в России – в 2021-м – Renault, по данным «Автостата», продала 131 552 машины и заняла 7,9% рынка. Таким образом, объём продаж рухнул в 13 тысяч раз, а доля компании на рынке сократилась до 0,001%.

Рекордным для Renault в России был 2013 год — 202 тысячи проданных автомобилей. В общей сложности за 30 лет присутствия на российском рынке «французы» реализовали 2,1 млн машин. Это третий показатель для иностранных автопроизводителей в нашей стране после корейских Hyundai и Kia, продавших по 2,6 млн авто.

