Водителей в России хотят предупреждать об эвакуации автомобиля на штрафстоянку

У хозяина авто будет 15 минут на то, чтобы отреагировать на сообщение.

Сотрудников ГАИ и работников службы эвакуации могут обязать связываться с собственником через «Госуслуги» перед арестом автомобиля, оставленного на обочине или парковке с нарушением правил. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в правительство России, сообщает ТАСС.

Предлагается уведомлять водителя за 15 минут до задержания транспортного средства с помощью новой функции отправки сообщений на «Госуслугах». Для связи с хозяином авто будет достаточно ввести данные госзнака. Получив уведомление, автовладелец сможет устранить причину нарушения правил остановки и парковки, отогнав автомобиль в положенное ПДД место и избежав его отправки на штрафстоянку.

«Введение системы предварительного оповещения через «Госуслуги» значительно повысит удобство для водителей и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты Госдумы далеко не первый раз за последние годы предложили уведомлять собственника о задержании автомобиля. Однако каждый раз эта инициатива не находит поддержки со стороны властей. Причина всегда одна — для доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам потребуется финансирование, непредусмотренное в бюджете. Как отреагировали в правительстве на очередное предложение, пока неизвестно.

