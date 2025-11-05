Самый быстрый дрифт: электрокар из Китая попал в Книгу рекордов Гиннесса

GAC Hyptec SSR побил Zeekr 001 в управляемом заносе.

© GAC

Электрический суперкар GAC Hyptec SSR установил новый мировой рекорд Гиннесса по скорости в дрифте среди батарейных машин. Об этом сообщила пресс-служба GAC Aion в соцсетях.

Мощный полноприводный электрокар проехал 50 метров в скольжении со скоростью 213,523 км/ч и побил на 5 км/ч предыдущее достижение, которое с 2022 года принадлежало другому «китайцу» Zeekr 001. Управлял машиной профессиональный гонщик Е Чжичэн. Рекорд был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса в номинации «Самый быстрый дрифт на электромобиле».

До абсолютного рекорда максимальной скорости в дрифте Hyptec SSR, правда, далеко. В 2019 году бензиновый Nissan GT-R проехал в управляемом заносе со скоростью 304,96 км/ч.

Дебютировавший в 2022 году суперкар Hyptec SSR оснащается трёхмоторной силовой установкой, выдающей 1224 л.с. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 1,9 секунды и развивает максимальную скорость 250 км/ч.

Модель доступна в трёх комплектациях: базовая Standard, расширенная Ultimate и гоночная Track. Ценник на этот китайский электрокар начинается от 1,2 млн юаней или 14,4 млн рублей по текущему обменному курсу.

