«Идеальная ракета». В России установлен рекорд по продажам новых легковых автомобилей

В октябре россияне купили свыше 160 тысяч легковушек.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

В ожидании повышения утильсбора с 1 декабря российские автолюбители установили рекорд по продажам легковых автомобилей без пробега. О цифрах на отечественном авторынке, которые в начале этого года и представить было нельзя, рассказало аналитическое агентство «Автостат».

В октябре российские дилеры продали 165,7 тысяч новых «легковушек» – на 35% больше, чем в сентябре. Это самый большой объём реализации за первые десять месяцев 2025 года. До октября спрос не превышал 122 тысячи штук, а в январе (89,1 тысяч машин), феврале (78 тысяч) и марте (79,8 тысяч) было продано вдвое меньше авто. Причём совсем немного, всего 3%, не хватило до рекорда последних четырёх лет, установленного в октябре 2024 года, когда продажи были на уровне 171,2 тысяч штук.

«Скажи кому в первой половине года, что продажи автомобилей в октябре превысят 160 тысяч, приняли бы за умалишенного, – пишет гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале. – «Выстрелила» сжатая пружина отложенного спроса, накопленного за предыдущие месяцы года. И рынок полетел «ракетой» вверх.

«Спусковым крючком» стал новый утильсбор, вступающий в силу с 1 декабря. Цены на автомобили пошли вверх, и заработал принцип «покупай сегодня, завтра будет дороже». Вклады в банках уже не приносят той доходности, которой многие наслаждались в первой половине года. Теперь деньги уже можно «пускать в дело». И автомобиль сейчас не худшее вложение. «Ждунов» на рынке поубавилось основательно. Вот такие причины «идеальной ракеты» на авторынке».

Общее количество проданных легковых автомобилей с января по октябрь достигло отметки в 1,06 млн единиц. Это, правда, на 20% меньше, чем за первые десять месяцев 2024 года.

Провал бестселлера Belgee и двойной прорыв Tenet. Рейтинг самых продаваемых автомобилей в России в октябре