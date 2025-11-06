Провал бестселлера Belgee и двойной прорыв Tenet. Рейтинг самых продаваемых автомобилей в России в октябре
В списке предпочтений российских автолюбителей произошли некоторые изменения.
Октябрь 2025 года на российском авторынке стал не только одним из самых результативных месяцев за последние четыре года, но и принёс любопытные перестановки в модельном рейтинге. В десятке самых продаваемых автомобилей дебютировали сразу две модели Tenet, а бестселлер Belgee больше не представляет угрозу флагману АвтоВАЗа и пропустил вперёд даже свою сестринскую модель.
По данным «Автостата», первое место в продажах 38-й месяц подряд заняла Lada Granta. Этот автомобиль стал единственным, кто преодолел отметку в 10 тысяч экземпляров, и достиг показателя 15 183 штуки. Второе место третий месяц кряду удерживает китайский кроссовер Haval Jolion, а замыкает тройку Lada Vesta.
Позиция «Весты» в модельном рейтинге была одной из интриг октября. Дело в том, что предыдущие два месяца флагманскую модель АвтоВАЗа стремительно догонял Belgee X50: в августе между ними было 1230 автомобилей, в сентябре — 450. При сохранении такой динамики Lada Vesta рисковала впервые за несколько лет вылететь из топ-3 самых продаваемых машин в России.
Однако для X50 октябрь получился неудачным: белорусский кроссовер нашёл лишь 4210 покупателей и упал с четвёртого на восьмое место, пропустив вперёд даже свою родственную модель Belgee X70. Lada Granta была продана в количестве 7532 единицы, и теперь её ближайшим преследователем является «китаец» Geely Monjaro, который в октябре разошёлся тиражом 6435 экземпляров.
Сюрпризом октября со знаком «плюс» стал дебют новой российской марки Tenet в топ-10 продаж, причём двойной. Младший кроссовер Tenet T4 занял седьмое место, опередив в том числе Belgee X50. Паркетник Tenet T7 замкнул десятку.
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в октябре 2025 года:
- Lada Granta — 15 183 штуки;
- Haval Jolion — 9229;
- Lada Vesta — 7532;
- Geely Monjaro — 6435;
- Haval M6 — 6203;
- Belgee X70 — 5399;
- Tenet T4 — 4296;
- Belgee X50 — 4210;
- Lada Niva Legend — 3729;
- Tenet T7 — 3638.
В рейтинге марок по итогам второго месяца осени безоговорочно лидирует Lada — 33 251 проданных автомобилей. На второй строчке находится Haval с объёмом реализации 26 125 единиц. Третью строчку второй месяц подряд удерживает Geely (14 238 машин). Belgee (10 780), несмотря на неоднозначные результаты октября, осталась четвёртой. Tenet (8632) впервые попала в топ-5, вытеснив из пятёрки лидеров Chery (6566).
«Идеальная ракета». В России установлен рекорд по продажам новых легковых автомобилей