Провал бестселлера Belgee и двойной прорыв Tenet. Рейтинг самых продаваемых автомобилей в России в октябре

В списке предпочтений российских автолюбителей произошли некоторые изменения.

Октябрь 2025 года на российском авторынке стал не только одним из самых результативных месяцев за последние четыре года, но и принёс любопытные перестановки в модельном рейтинге. В десятке самых продаваемых автомобилей дебютировали сразу две модели Tenet, а бестселлер Belgee больше не представляет угрозу флагману АвтоВАЗа и пропустил вперёд даже свою сестринскую модель.

По данным «Автостата», первое место в продажах 38-й месяц подряд заняла Lada Granta. Этот автомобиль стал единственным, кто преодолел отметку в 10 тысяч экземпляров, и достиг показателя 15 183 штуки. Второе место третий месяц кряду удерживает китайский кроссовер Haval Jolion, а замыкает тройку Lada Vesta.

Позиция «Весты» в модельном рейтинге была одной из интриг октября. Дело в том, что предыдущие два месяца флагманскую модель АвтоВАЗа стремительно догонял Belgee X50: в августе между ними было 1230 автомобилей, в сентябре — 450. При сохранении такой динамики Lada Vesta рисковала впервые за несколько лет вылететь из топ-3 самых продаваемых машин в России.

Однако для X50 октябрь получился неудачным: белорусский кроссовер нашёл лишь 4210 покупателей и упал с четвёртого на восьмое место, пропустив вперёд даже свою родственную модель Belgee X70. Lada Granta была продана в количестве 7532 единицы, и теперь её ближайшим преследователем является «китаец» Geely Monjaro, который в октябре разошёлся тиражом 6435 экземпляров.

Сюрпризом октября со знаком «плюс» стал дебют новой российской марки Tenet в топ-10 продаж, причём двойной. Младший кроссовер Tenet T4 занял седьмое место, опередив в том числе Belgee X50. Паркетник Tenet T7 замкнул десятку.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в октябре 2025 года:

Lada Granta — 15 183 штуки; Haval Jolion — 9229; Lada Vesta — 7532; Geely Monjaro — 6435; Haval M6 — 6203; Belgee X70 — 5399; Tenet T4 — 4296; Belgee X50 — 4210; Lada Niva Legend — 3729; Tenet T7 — 3638.

В рейтинге марок по итогам второго месяца осени безоговорочно лидирует Lada — 33 251 проданных автомобилей. На второй строчке находится Haval с объёмом реализации 26 125 единиц. Третью строчку второй месяц подряд удерживает Geely (14 238 машин). Belgee (10 780), несмотря на неоднозначные результаты октября, осталась четвёртой. Tenet (8632) впервые попала в топ-5, вытеснив из пятёрки лидеров Chery (6566).

