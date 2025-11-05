В России установлен рекорд оформлений ДТП по европротоколу

Страховщики рассказали о росте популярности оформления аварии без вызова инспектора ДПС.

Упрощенная процедура оформления дорожно-транспортного происшествия, без вызова сотрудника Госавтоинспекции, побила общероссийский рекорд. В октябре востребованность европротокола выросла на 10,9%, сообщили в пресс-центре Российского союза автостраховщиков (РСА).

Автовладельцы выполнили 32 730 фотофиксаций, а число уведомлений в страховые компании выросло на 14,3% в сравнении с сентябрем и достигло 6794 тысяч. Это наивысшие показатели за все 16 лет действия упрощённой схемы оформления документов о ДТП в России.

В годовом выражении популярность электронных сервисов для оформления аварий по европротоколу также увеличилась: количество извещений в январе-октябре выросло на 69% — до 53 909 тысяч, а фотофиксацией воспользовались 268 тысяч раз, на 42% больше, чем годом ранее.

Напомним, что в июле этого года был увеличен порог выплат по европротоколу. Если ДТП оформлено без сотрудника ГАИ и у участников аварии нет разногласий, а последствия происшествия зафиксированы на фото, то лимит выплаты по ОСАГО составляет 400 000 рублей. В случае разногласий, но с фотофиксацией, потерпевший может рассчитывать на выплату до 200 000 рублей.

