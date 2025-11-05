Автолюбитель из Сургута перевёл мошенникам 5 млн рублей

Стали известны подробности обмана автомобилиста, который хотел купить машину из-за границы.

55-летний житель посёлка Фёдоровский в Сургутском районе перевёл лжепродавцам около 5 млн рублей собственных средств за несуществующий автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.

Как рассказал потерпевший, во время онлайн-игры на экране смартфона появилась всплывающая реклама с предложением о продаже автомобиля из Европы. Он заинтересовался, оставил заявку, и через некоторое время с ним связался человек, представившийся менеджером автосалона.

Покупатель не заподозрил, что имеет дело с аферистом, тем более "продавец" прислал ему фотографии автомобиля с разных ракурсов, и подписал электронный договор.

«Мужчине сообщили, что автомобиль забронирован и необходимо внести полную стоимость, а согласно дополнительному соглашению, произвести оплату расходов по доставке и таможенных платежей. Потерпевший совершил три перевода на различные банковские реквизиты на сумму 4 миллиона 880 тысяч рублей», — говорится в сообщении полиции.

После перевода у автолюбителя начались проблемы. На неоднократные просьбы предоставить договор купли-продажи менеджер несуществующего автосалона уходил от ответа и при этом требовал перевести дополнительные средства.

Факт обмана покупатель обнаружил после того, как обратился в таможенную службу и дилеру по поставке автомобилей. Выяснилось, что машина с указанным VIN-кодом и заявленными техническими характеристиками таможню не проходила. После этого он подал заявление в правоохранительные органы.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», полиция начала поиски злоумышленников.

