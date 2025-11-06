Эксперт предупредил: из-за повышения утильсбора не будет новогодних скидок на автомобили

Россиянам не стоит ждать массовых распродаж в автосалонах перед Новым годом.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Новогодних скидок на новые легковые автомобили в декабре 2025 года не будет. Об этом автолюбителей предупредил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По словам эксперта, сейчас у дилеров нет причин снижать цены и устраивать массовые распродажи. Во-первых, складские запасы и так активно разбирают. А во-вторых, с 1 декабря будут пересмотрены правила расчёта утильсбора, включенного в стоимость машины.

«На складах дилеров наблюдается сокращение стоков, особенно по популярным моделям китайских брендов. В течение лета и начала осени запасы активно снижались за счет устойчивого спроса и осторожной политики закупок.

С учетом ослабления рубля и пересмотра ставок утильсбора предпосылок для снижения цен на новые автомобили нет. Так что в целом новогодних скидок ждать не стоит. Возможны лишь локальные акции от некоторых дилеров», — рассказал Подщеколдин в беседе с «Российской газетой».

При этом глава РОАД добавил, что автомобили некоторых классов, наоборот, в конце года могут подорожать. Особенно это касается иномарок, на которые будет распространяться повышенный утилизационный сбор.

Скидок больше не будет? Что происходит в автосалонах на фоне повышения утильсбора