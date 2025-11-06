«Такого никогда не было». Китайцы вытесняют АвтоВАЗ с российского рынка
У единственной марки тольяттинского автогиганта проблемы.
Автомобили российской марки Lada, принадлежащей АвтоВАЗу, за последний год потеряли около 6% домашнего рынка и подпустили к себе китайских конкурентов на опасное расстояние. На интересный расклад обратил внимание генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков при подведении итогов октября.
По ходу второго месяца осени доля единственного бренда АвтоВАЗа в продажах новых автомобилей составила всего 20% против 26% год назад. Китайский Haval, наоборот, за 12 месяцев прибавил на 3% и в октябре занял 16% российского рынка.
«На удивление: Lada – 20%, Haval – 16%. Такого не было никогда. Всегда Lada улетала от всех остальных в полтора-два раза, и 20% для неё очень мало. Нарастающий итог для Lada — 25-26%, а в предыдущие годы вообще было 30%», — сказал Целиков в стриме «Автостат. Оперативка».
Пока АвтоВАЗу стоит опасаться только Haval. На обладателя третьего места Geely в октябре пришлось 9% от всех продаж. Следом расположились белорусский бренд Belgee (7%) и российский Tenet (5%). Доля остальных марок во главе с Chery не превышает 4%.