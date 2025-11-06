Россияне высказали своё отношение к китайским авто под знаменитыми советскими брендами

40% опрошенных российских граждан поддерживают идею возрождения российских и советских автобрендов на базе китайского автопрома.

Каждый второй россиянин знает о том, что под брендом «Москвич» выпускают китайские автомобили, и, похоже, многие не против аналогичного возрождения других легендарных советских марок, таких как «Волга» и «Чайка». Об этом рассказали один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв и аналитическое агентство A2:Research, которые провели масштабный опрос.

Участие в исследовании приняли 1208 респондентов из 17 крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Граждан попросили назвать самые известные бренды, под которыми в нашей стране выпускают иностранные авто. Помимо «Москвича», они перечислили Haval, Chery, Evolute, SWM, а также Solaris, под которым собирают корейские машины Kia. Около 50% респондентов знают, что эти авто собирают в России. Зато сборке Jaecoo, Jetour, Tenet и Kaiyi наслышаны всего-навсего 5% опрошенных. Интересно, что практически 15% россиян уверены, что также в России собирают и автомобили Changan, хотя это не так.

Интересно, что 40% участников опроса одобряют идею возрождения российских и советских автобрендов на базе китайского автопрома. Среди брендов, которые они хотели бы снова видеть на дорогах — «Волга» (37%), «Чайка» (33%) и ИЖ (16%).

Ещё 40% считают, что достаточно ограничиться местной сборкой «китайцев» и легендарные марки трогать не стоит. Оставшиеся 20% затруднились с ответом.

Практически 38% участников опроса, проведенного Ситидрайвом и A2:Research, верят, что в ближайшие пять лет российский авторынок научится обходиться без иномарок и заводы в России смогут закрыть потребительский спрос. По мнению 27%, существенных изменений в отечественной автоиндустрии не произойдёт. И наконец, 24% не верят в перспективы российского автопрома.

