BYD запатентовал необычное запасное колесо: у него будет новая функция

«Китайцы» нашли применение пятому колесу.

© Tyaga004/Shutterstock

Китайский автогигант BYD зарегистрировал авторские права на любопытное изобретение. С виду устройство выглядит как обычная полноразмерная запаска на задней двери, однако это колесо предназначено отнюдь не для замены при проколе.

Первым внимание на необычный патент обратил портал «Китайские автомобили». Это колесо представляет собой гребной винт для водоплавающего автомобиля: при погружении машины в воду колесо опускается ниже бампера, начинает вращаться и приводит транспортное средство в движение.

© BYD

Скорее всего, таким образом BYD ответил на дебют автомобиля-амбифии Jetour G700, представленного в середине октября. В рамках тестов внедорожник с двумя турбовинтовыми двигателями под задним бампером пересёк вплавь крупнейшую в Китае реку Янцзы.

Первым мотор BYD в виде запаски может получить YangWang U8. Эта машина умеет плавать и сейчас — за счёт герметичного кузова и вращения колёс под водой. Однако такой режим предназначен максимум на 30 минут, а скорость движения не превышает 3 км/ч. Вероятно, с новой системой U8 станет ближе к Jetour G700, способного развивать скорость 7 км/ч и проводить в воде до 40 минут.

