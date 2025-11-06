Россияне теперь могут оформить автокредиты и на финансовых маркетплейсах

Сбер и «Сравни» объявили о совместном проекте в сфере автокредитования. Клиенты могут перейти в Сбербанк Онлайн на страницу оформления автокредита прямо из карточки на финансовом маркетплейсе «Сравни».

© Dikushin Dmitry/Shutterstock

Сбер, один из крупнейших банков России, и финансовый маркетплейс «Сравни» объявили о новом способе оформления кредита на автомобиль. Покупателю больше не придётся переходить по дополнительным ссылкам или искать форму заявки в Сбербанк Онлайн, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Отныне покупатели авто могут перейти в приложение банка напрямую из карточки на маркетплейсе, в которой прописаны все финансовые условия. Останется только подать заявку и дождаться решения банка. Новая функция уже запущена в работу на сайте «Сравни», первые автокредиты с её помощью уже выданы.

© Сравни

Для Сбера внедрение кнопки перехода в мобильное приложение со сайта «Сравни» стало частью стратегии по упрощению клиентского пути получения автокредита. Теперь услуги банка доступны на всех крупнейших классифайдах и маркетплейсах страны. «Сравни», в свою очередь, укрепил статус ведущего финансового маркетплейса, на котором можно подобрать финансовые продукты крупнейших банков России и оформить их без многочисленных переходов на сторонние ресурсы.

Выход на маркетплейс «Сравни» — ещё один шаг развития экосистемы полного цикла для автолюбителей от Сбера, которая охватывает все автомобильные продукты и услуги, необходимые современному автолюбителю. Летом этого года в приложении СберБанк Онлайн появился раздел «Авто» с ключевыми сервисами для автомобилистов.

