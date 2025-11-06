Geely Coolray уходит из России: стала известна причина

В 2023 году этот кроссовер попал в тройку самых популярных «китайцев» в нашей стране.

© Geely

В российской линейке китайского концерна Geely стало на одну модель меньше. Из доступа на официальном сайте исчез кроссовер Coolray.

Паркетник больше не доступен для заказа, но ещё остаётся в дилерских центрах. Новые поставки в Россию не планируются. Причина? Некогда популярную машину потеснили на рынке его перелицованная копия Belgee X50 и новый Geely Cityray. Так, X50 за первые 9 месяцев текущего года был продан в количестве 14 156 штук, Cityray нашёл 7057 владельцев, а Coolray — 6498.

«Geely Cityray полностью удовлетворяет спрос в данном сегменте. Автомобиль появился в модельном ряду Geely осенью 2024 года и сразу привлёк внимание покупателей, которые рассматривали возможность приобретения Geely Coolray», — передаёт слова российской пресс-службы компании портал «Китайские автомобили».

Geely Coolray дебютировал на российском рынке в марте 2020 года и на протяжении четырёх с половиной лет, пока в продажу не вышел Cityray, стабильно находился в топ-5 самых востребованных «китайцев». В 2023 году Coolray занял третье место в списке самых популярных автомобилей из КНР в нашей стране, уступив только Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.

