АвтоВАЗ запатентовал детали для своей новейшей модели

Стало известно, как будут выглядеть капот и задний бампер Lada Azimut.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В электронной базе ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) появилась заявки на детали кузова для нового автомобиля АвтоВАЗа. Судя по всему, это компоненты экстерьера Lada Azimut, кроссовера, который должен появиться в продаже во второй половине 2026 года.

В документации, добавленной в электронную базу 6 ноября, «Рамблер/авто» обнаружил накладки заднего бампера и капот. Патент на дизайн на этих элементов подан АвтоВАЗом, и их внешний вид полностью соответствуют аналогичным деталям кузова «Азимута».

© ФИПС

Месяц назад в электронной базе ФИПС появился патент на фары, панели боковых дверей. Как и в случае с вышеперечисленными деталями, они ничуть не отличаются от аналогов на прототипе. Поэтому можно сказать, что больших изменений в финальном облике нового автомобиля Lada в сравнении с прототипом не будет.

Премьера предсерийного кроссовера Lada Azimut состоялась 18 июня 2025 года на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ). Запуск серийного производства запланирован на середину следующего года. Ориентировочная стоимость новинки составит 2,5-2,9 млн рублей.

