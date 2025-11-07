В России установлен исторический рекорд по ввозу иномарок

Таких цифр аналитики российского рынка не видели никогда раньше.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Грядущее повышение утилизационного сбора в России не только привело к рекордным за последние 12 месяцев продажам легковых автомобилей, но и подстегнуло ввоз поддержанных иномарок до невиданных ранее показателей.

Согласно данным «Автостата», в октябре на отечественный рынок завезли из-за границы 59,9 тысячи автомобилей с пробегом. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений за импортом машин в Россию, а это примерно 25 лет.

В сравнении с октябрем 2024 года ввоз б/у автомобилей увеличился в полтора раза – на 55%. И даже относительно текущего года импорт вырос на значительные 24%.

«60 тысяч автомобилей не ввозили никогда за всю историю нашей автомобильной статистики. Это рекорд за всё время», – подтвердил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Среди самых востребованных марок в импорте б/у автомобилей в октябре первое место заняла Toyota. Следом расположились BMW и Honda. Замкнули пятёрку лидеров Kia и Volkswagen.

Многие россияне не успеют растаможить автомобили до повышения утильсбора с 1 декабря