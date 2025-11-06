Новый внедорожник российской марки Sollers выехал на тесты

Что за автомобиль скрывается под камуфляжным окрасом?

© Sollers

Российский автопроизводитель «Соллерс» готовится к запуску серийного производства своего нового внедорожника. Пока безымянный «вездеход» предсерийного образца вышел на дорожные испытания, сообщили в пресс-службе компании.

Судя по всему, тесты проходят в Китае. На улицу прототип, как и положено, выехал в защитном окрасе, даже сквозь который можно разглядеть дизайн кузова. Трехэтажная оптика впереди с узкими дневными ходовыми огнями, прямоугольные фонари, массивные рейлинги на крыше, большой задний свес — всё это указывает на то, что под камуфляжем скрывается JAC JS9.

© Sollers

О том, что Sollers собирается выпускать под собственным брендом 5,3-метровый китайский внедорожник, построенный на базе пикапа T9, впервые стало известно ещё год назад. Этот автомобиль имеет рамную конструкцию, дорожный просвет больше 210 мм и выпускается как с бензиновым мотором, так и с дизельным.

«Кадры с полигона наших партнёров, где будущий SUV накатывает километры на испытательном треке. А совсем скоро эта работа продолжится уже у нас в России!» – рассказали в российском офисе JAC.

Изначально сообщалось, что старт продаж большого «рамника» Sollers запланирован на конец 2025 года или начало 2026 года.

