На деньги от утильсбора хотят построить новый российский автозавод

Депутат Госдумы РФ призвал не рассчитывать на инвестиции китайских автопроизводителей в российский автопром.

© t.me/mironovonline

Средства от уплаты утилизационного сбора на автомобили следует направить на строительство абсолютно нового автозавода. Об этом заявил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на мероприятии, посвященном 95-летию «Москвича».

По словам депутата Госдумы РФ, не стоит надеяться, что повышение «утиля» заставит иностранные компании – прежде всего китайские – локализовать производство и вкладываться в российский автопром. Кардинально изменить ситуацию может только строительство нового завода, который будет производить российские машины.

«Отдельные проекты принципиально ситуацию не изменят. Нам нужен новый с нуля автозавод, который будет выпускать свои оригинальные модели. Задача сложная, но выполнимая с учетом огромных средств, собираемых по линии утильсбора», — приводит слова Миронова официальный сайт «Справедливой России».

Как ранее заявил глава Минфина Антон Силуанов, поступления в федеральный бюджет России от утильсбора в 2025 году составят 1,1 трлн рублей. Примерно такой же доход в государственную казну был зафиксирован и в прошлом году.

