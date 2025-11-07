Стало известно, как изменились цены на бензин с начала ноября
Росстат рассказал, как изменилась стоимость автомобильного топлива на АЗС за неделю.
За неделю, с 28 октября по 5 ноября, бензин на российских АЗС подорожал в среднем на 2 копейки — с 65,45 до 65,47 рубля за литр, то есть всего на 0,03%. Это минимальный прирост стоимости автомобильного топлива за последние три недели.
Как рассказал Росстат по итогам мониторинга цен на АЗС в регионах России, бензин подорожал в 43 регионах. Сильнее всего автомобильное топливо выросло в цене в Республике Тыва, Хабаровском и Приморском краях — плюс 1,4%. В Москве и в Санкт-Петербурге бензин стал дороже на 0,4%.
Снижение цен на бензин и солярку зафиксировано в 37 субъектах России, более всего в Республике Марий Эл и Севастополе — минус 2,4%.
За неделю на российских АЗС в цене выросли две марки бензина и сильнее всего подорожало дизельное топливо (ДТ):
- АИ-92: 65,37 рубля (без изменений);
- АИ-95: +0,02% (2 копейки), с 67,46 до 67,48 рубля;
- АИ-98 и выше: +0,49% (43 копейки), с 87,26 до 87,69 рубля;
- ДТ: +0,69% (51 копейка), с 73,90 рубля до 74,41 рубля.
Как менялись розничные цены на бензин в России последние три месяца
Подорожание горючего на АЗС в России замедляется четвертую неделю подряд. Причём, как следует из динамики цен выше, бензин марки АИ-92 не подорожал вообще.
- 29 октября-5 ноября: +0,03%.
- 21-28 октября: +0,38%;
- 14-20 октября: +0,58%;
- 7-13 октября: +0,76%;
- 30 сентября — 6 октября: +0,85%;
- 23-29 сентября: +0,79%;
- 16-22 сентября: +0,62%;
- 9-15 сентября: +0,45%;
- 2-8 сентября: +0,55%;
- 26 августа-1 сентября: +0,3%;
- 19-25 августа: +0,6%;
- 12-18 августа: +0,44%;
- 5-11 августа: +0,4%;
- 29 июля-4 августа: +0,3%.