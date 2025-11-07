Стало известно, как изменились цены на бензин с начала ноября

Росстат рассказал, как изменилась стоимость автомобильного топлива на АЗС за неделю.

© Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

За неделю, с 28 октября по 5 ноября, бензин на российских АЗС подорожал в среднем на 2 копейки — с 65,45 до 65,47 рубля за литр, то есть всего на 0,03%. Это минимальный прирост стоимости автомобильного топлива за последние три недели.

Как рассказал Росстат по итогам мониторинга цен на АЗС в регионах России, бензин подорожал в 43 регионах. Сильнее всего автомобильное топливо выросло в цене в Республике Тыва, Хабаровском и Приморском краях — плюс 1,4%. В Москве и в Санкт-Петербурге бензин стал дороже на 0,4%.

Снижение цен на бензин и солярку зафиксировано в 37 субъектах России, более всего в Республике Марий Эл и Севастополе — минус 2,4%.

За неделю на российских АЗС в цене выросли две марки бензина и сильнее всего подорожало дизельное топливо (ДТ):

АИ-92: 65,37 рубля (без изменений);

АИ-95: +0,02% (2 копейки), с 67,46 до 67,48 рубля;

АИ-98 и выше: +0,49% (43 копейки), с 87,26 до 87,69 рубля;

ДТ: +0,69% (51 копейка), с 73,90 рубля до 74,41 рубля.

Как менялись розничные цены на бензин в России последние три месяца

Подорожание горючего на АЗС в России замедляется четвертую неделю подряд. Причём, как следует из динамики цен выше, бензин марки АИ-92 не подорожал вообще.