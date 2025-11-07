ГИБДД спрогнозировала всплеск смертельно опасных ДТП в ближайшие месяцы

Автомобилистов предупредили о повышении случаев ДТП из-за выезда на «встречку» с наступлением зимы.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Госавтоинспекция России ожидает в ближайшее время рост случаев выезда на встречную полосу и связанных с этим дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Причина – наступление зимы и, как следствие, осложнение дорожной обстановки.

Как говорится в прогнозе Научного центра БДД МВД России, с которым ознакомился «Рамблер/авто», большое количество аварий в связи с выездом на встречную полосу — типичный сценарий для ноября, декабря, января. Дорожная разметка покрывается снегом и становится незаметной водителю, что затрудняет безопасное расположение автомобиля на дороге относительно встречных транспортных средств. Кроме того, на покрытой льдом и снегом дороге высок риск потерять контроль над машиной и оказаться на «встречке».

Судя по статистике прошлых лет, самые распространенные периоды ДТП в связи с выездом на встречную полосу в ноябре: с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00. В декабре и январе, которые из-за погодных условий считаются самыми сложными месяцами для автомобилистов, этот аварийно-опасный период начинается в 7:00 и заканчивается в 20:00.

Выезд на полосу встречного движения — второе в списке самых опасных нарушений ПДД после превышений скоростного режима. По этой причине с января по сентябрь 2025 года произошло 7104 аварий, в которых погибло 2395 человека — 27,3% от общего количества летальных случаев на дорогах.

