Названа самая частая причина ДТП в России в 2025 году

Практически четверть всех аварий на российских дорогах происходит по одной причине.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С начала 2025 года на российских дорогах произошло 94 868 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Это на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из отчёта Научного центра БДД МВД России, который оказался в распоряжении «Рамблер/авто».

Судя по статистике, практически каждое четвёртое ДТП происходит из-за превышения допустимой скорости. По этой причине за первые девять месяцев текущего года случилось 19 647 аварий, то есть 20% от общего количества.

На втором месте в списке самых опасных нарушений находится несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков — 17 214 случаев (18%). Также отметку в 10 тысяч преодолели ДТП из-за нарушения правил расположения автомобиля на дороге — 10 394 проишествий.

Самые распространённые причины ДТП в России в 2025 году:

Нарушение скоростного режима — 19 647 аварий;

Несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков — 17 214;

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 10 394;

Неправильный выбор дистанции — 8876;

Выезд на полосу встречного движения — 7104;

Нарушение правил проезда пешеходных переходов — 6625;

Непредоставление преимущества пешеходу — 3620;

Нарушение правил перестроения — 2538.

Среди регионов первую строчку по количеству аварий заняла Москва — 6100 ДТП. На втором месте расположился Краснодарский край, где зафиксировано 4361 аварий. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Нижегородская область с 3347 происшествиями на дорогах.

Эти штрафы ГИБДД проще всего получить осенью: 5 типичных нарушений