Tesla согласовала выплату $1 трлн Илону Маску. Но есть один нюанс

Основатель и генеральный директор Tesla должен выполнить ряд условий, чтобы получить бонус на триллион долларов.

Акционеры компании Tesla одобрили предложение о многомиллиардной мотивационной выплате генеральному директору Илону Маску. Самый богатый человек в мире по версии Forbes получит 12% ценных бумаг на сумму около $1 трлн, но при одном условии.

Как стало известно Reuters, за бонусную выплату проголосовали 75% акционеров корпорации. Для получения этой суммы Маск должен будет выполнить ряд условий в течение ближайших десяти лет. Так, одна из задач — увеличение рыночной стоимости Tesla с нынешних $1,5 трлн до $8,5 трлн. Другое условие — продвижение компании в сфере роботакси, в которой производитель из Остина только делает первые шаги и в июне этого года запустил сеть автономных пассажирских перевозок.

Акционеры отметили, что если Маск не выполнит целевые показатели, то получит лишь часть суммы, которая будет разделена на 12 платежей в течение этих десяти лет.

Совет директоров Tesla считает, что перспектива получения бонуса на сумму $1 трлн мотивирует Маска остаться. В противном случае он может потерять интерес и уйти из компании. По словам самого бизнесмена, его интересуют не деньги, а влияние в компании.

«Нужно, чтобы меня было больше влияния, но не настолько, чтобы меня не уволили, если я сойду с ума», — отметил бизнесмен.

На сегодняшний день Маску принадлежит 13% акций Tesla на сумму $140 млрд.

