Уход Geely Coolray из России, рекорд продаж из-за утильсбора и тревожный прогноз ГИБДД на зиму. Итоги недели

Авторынок в России ставит рекорд за рекордом, Haval стремительно догоняет Lada, в Китае тестируют новый внедорожник российской марки, а рост цен на бензин на АЗС практически прекратился — эти и многие другие события в подборке главных новостей за первую неделю ноября.

© Geely

В России установлен рекорд по продажам новых легковых автомобилей

Повышение утильсбора с 1 декабря привело к удивительному росту российского рынка. Согласно опубликованным на этой неделе цифрам, продажи автомобилей в России взлетели до одних из самых высоких показателей с 2021 года. Ввоз поддержанных легковых авто и вовсе установил абсолютный рекорд в рамках одного месяца. Лидеры продаж на первичном рынке те же, что и раньше, но за пределами топ-3 произошли любопытные перестановки.

Новый внедорожник российской марки Sollers выехал на тесты

На китайских улицах замечен большой рамный внедорожник российской марки Sollers. Автомобиль в «камуфляже» выехал на ходовые испытания и очень скоро также появится на дорогах в России. Подробно о том, что это за машина и как скоро она появится в продаже — в публикации.

© Sollers

Китайцы вытесняют АвтоВАЗ с российского рынка

Помимо различных рекордов и перестановок в модельном рейтинге на российском авторынке в октябре произошло ещё одно интересное событие, причём со знаком «минус» для российского автопрома. Китайский Haval догоняет отечественную марку Lada по доле продаж. Если в октябре 2024 года соотношение между ними на рынке выглядело как 25% на 13%, то спустя 12 месяцев составило 20% на 16%. То есть за год разница сократилась более чем вдвое. Учитывая, что у Haval имеется полноценное производство в России, которому не особо страшны повышение утильсбора и закон о локализации такси, эта динамика может продолжиться и дальше.

Водителей в России хотят предупреждать об эвакуации автомобиля на штрафстоянку

В который раз за последние годы в Госдуме РФ вернулись к идее уведомлять нарушителей парковки об эвакуации авто на штрафстоянку. Если в течение 15 минут собственник не отреагировал на сообщение на «Госуслугах» и не устранил причину нарушения, то временно останется без машины. Отклонят или наконец-то одобрят это предложение в правительстве, покажет время.

© Sergey Kovalev/Global Look Press

Японский автогигант отказался возвращаться в Россию

Mazda окончательно потеряла свой завод во Владивостоке, проданный в 2022 году за символичные 93 рубля. В конце октября истёк срок действия опциона на обратный выкуп предприятия «японцами», и они, по словам действующих владельцев из компании «Соллерс», вообще никак не отреагировали. Кто следующий? В конце декабря истекает опцион Hyundai на возвращение завода в Санкт-Петербург.

ГИБДД предупредила о риске опасных ДТП в ближайшие месяцы

С началом ноября на российских дорогах наступил самый аварийно-опасный период в календаре, который продлится до марта. Скользкая проезжая часть, скрытая льдом и снегом разметка — всё это в разы повышает риск аварии. В ГИБДД рассказали о самой частой причине ДТП в таких условиях и назвали самое опасное время суток.

© Oleg Elkov/Shutterstock

В России почти перестал дорожать бензин

Хорошая новость с российских автозаправочных станций. Впервые за три месяца почти остановился рост розничных цен на бензин. АИ-95 подорожал всего на 2 копейки, а одна марка автомобильного топлива за неделю вообще не изменилась в цене. Подробно о долгожданной стабилизации цен на АЗС – в материале с итогами Росстата за 28 октября – 5 ноября.

Эксперт предупредил: из-за повышения утильсбора не будет новогодних скидок на автомобили

Если вы хотите купить автомобиль и ждёте новогодних акций в автосалонах, то у нас для вас плохие новости. Предпраздничных распродаж в этом году, к сожалению, не будет. Подробно о причинах рассказали в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Стартовало первое в мире производство летающих автомобилей

Как говорится, будущее уже здесь. В Китае началось производство летающих автомобилей, так называемых eVTOL (электрический летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой). Пока завод работает в тестовом режиме. Но массовый выпуск и продажи не за горами, подробнее о сроках и солидном объёме производства даже для начала — в публикации «Рамблер/авто».

© Waleed Zein/Anadolu via Getty Images

Geely Coolray уходит из России: стала известна причина

Один из самых продаваемых автомобилей Geely — Coolray — прощается с российским рынком. Компактный кроссовер убран из линейки «Джили-Моторс» после пяти лет в продажах, за которые он успел даже побывать в тройке самых популярных новых иномарок по итогам года. Что случилось с паркетником и почему последнее время он вдруг оказался невостребован среди российских автолюбителей? Читайте в нашем материале.

Также на прошедшей неделе мы рассказали о бонусной выплате Tesla в размере $1 трлн Илону Маску, достижении китайского суперкара в Книге рекордов Гиннесса, практически нулевых продажах Renault в России, необычном запасном колесе от BYD, новых опциях для внедорожника УАЗ «Патриот» и жертве мошенников, потерявшей почти 5 млн рублей при покупке несуществующего автомобиля.