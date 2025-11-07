Mitsubishi зарегистрировала в России названия своих автомобилей

Японский концерн ушёл с российского рынка в 2022 году.

Ушедший из России японский автопроизводитель Mitsubishi инициировал регистрацию своих брендов на российском рынке. Компания подала в Роспатент заявку на оформление трёх товарных знаков, следует из открытых данных электронной базы ФИПС.

Заявки поданы на названия трёх моделей: внедорожника Pajero, кроссовера Outlander и седана Attrage. Срок продления авторских прав на эти наименования — до 2035 года.

Однако важно отметить, что заявка в Роспатент ещё не означает намерение Mitsubishi вернуться на российский рынок. Скорее всего, в компании просто хотят продлить действие своих товарных знаков в России. Согласно законодательству РФ, бренд может быть аннулирован, если не используется в течение трёх лет.

В апреле 2022 года Mitsubishi прекратила выпуск своих автомобилей на заводе в Калуге и спустя два года расторгла контракт с владельцем площадки «ПСМА Рус». Поставки машин из-за границы также прекратились. При этом японская компания продолжает исполнять свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами. А в марте 2024 года концерн перерегистрировал в России марки Lancer, Eclipse, Eclipse Cross, Colt, Triton, ASX.

