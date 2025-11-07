ГАИ проведёт рейды на пьяных автомобилистов в выходные 8-9 ноября

Сотрудники ДПС будут останавливать все подряд автомобили.

© Марина Молдавская/Коммерсантъ

Массовые проверки по выявлению пьяных водителей пройдут на дорогах в различных регионах России в ближайшие субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. «Рамблер/авто» рассказывает о том, где и каким образом пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения будут искать на дорогах в отдельных районах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласте, Ульяновске, Оренбурге, Иваново, Кирове, Липецке, Пензе, Уфе, Ростове-на-Дону, Удмуртии, Соликамске, Алтайском крае, Республике Крым и других регионах нашей страны.

При проведении рейдов инспекторы ДПС используют так называемый метод массовой/сплошной проверки. На отдельном участке дороги они останавливают все автомобили подряд, после чего перемещаются в другую локацию и повторяют эту процедуру там, после чего снова меняют место дежурства. Среди приоритетных локаций — места отдыха, выезды и въезды в район, загородные дороги.

В рамках массовых проверок автоинспекторы проверяют состояние каждого водителя по визуальным признакам: запах алкоголя, неадекватное поведение, покраснение лица или выраженное дрожание рук, несвязность речи. Если водитель находится в адекватном состоянии, то после проверки документов ему разрешат продолжить поездку. В противном случае придётся пройти проверку на алкотестере или медосвидетельствование. Если результат положительный, то водитель, согласно статье 264.1 УК РФ, после прохождения всех дальнейших процедур получит штраф в 45 000 рублей и лишится прав на 1,5-2 года.

«Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а вместо этого воспользоваться услугами такси или общественным транспортом. Немногие понимают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, они подвергают собственную жизнь, жизнь своих близких, а также других участников дорожного движения опасности.

Необходимо понимать, что алкоголь отрицательно сказывается на различных видах восприятия: скорость реакции на изменения дорожной обстановки у пьяного водителя становится низкой. Водитель не может идентифицировать сигналы светофора, различить линии разметки. Он может не заметить пешехода в темное время суток. Не рискуйте собственной жизнью и безопасностью других участников дорожного движения», — говорится в обращении ГАИ к автомобилистам.

