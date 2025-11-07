Успешный апгрейд: Omoda C5 возглавила список самых востребованных авто после обновления

Аналитики СберАвто рассказали, на какие машины россияне чаще всего оформляли автокредит в июле-сентябре текущего года.

Автолюбители в России стали чаще покупать в кредит обновленные или рестайлинговые автомобили китайских марок, наибольшей популярностью пользуются кроссоверы. Об этом рассказали аналитики экосистемы Сбера для автолюбителей, изучившие предпочтения россиян при покупке легковых машин в кредит в третьем квартале 2025 года.

Согласно результатам исследования, которые оказались в распоряжении «Рамблер/авто», доля автокредитов на покупку рестайлинговых или обновлённых кроссоверов Omoda, Haval, Geely и Changan растёт быстрее остальных.

Самые популярные обновленные автомобили, покупаемые в кредит:

Omoda C5: +1,5% в сравнении с третьим кварталом 2024 года;

+1,5% в сравнении с третьим кварталом 2024 года; Haval F7X: +1,4%;

+1,4%; Geely Atlas: +1,2%;

+1,2%; Changan CS75 Plus: +0,8%.

Абсолютными лидерами по оформлению автокредитов в июле-сентябре 2025 года стали китайские Changan UNI-S (+4%), Haval F7 (+2,9%), Geely Monjaro (+2%), Omoda C5 (+1,5%) и российский универсал Lada Largus (+1,5%).

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

