Успешный апгрейд: Omoda C5 возглавила список самых востребованных авто после обновления
Аналитики СберАвто рассказали, на какие машины россияне чаще всего оформляли автокредит в июле-сентябре текущего года.
Автолюбители в России стали чаще покупать в кредит обновленные или рестайлинговые автомобили китайских марок, наибольшей популярностью пользуются кроссоверы. Об этом рассказали аналитики экосистемы Сбера для автолюбителей, изучившие предпочтения россиян при покупке легковых машин в кредит в третьем квартале 2025 года.
Согласно результатам исследования, которые оказались в распоряжении «Рамблер/авто», доля автокредитов на покупку рестайлинговых или обновлённых кроссоверов Omoda, Haval, Geely и Changan растёт быстрее остальных.
Самые популярные обновленные автомобили, покупаемые в кредит:
- Omoda C5: +1,5% в сравнении с третьим кварталом 2024 года;
- Haval F7X: +1,4%;
- Geely Atlas: +1,2%;
- Changan CS75 Plus: +0,8%.
Абсолютными лидерами по оформлению автокредитов в июле-сентябре 2025 года стали китайские Changan UNI-S (+4%), Haval F7 (+2,9%), Geely Monjaro (+2%), Omoda C5 (+1,5%) и российский универсал Lada Largus (+1,5%).
СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.
Россияне теперь могут оформить автокредиты и на финансовых маркетплейсах