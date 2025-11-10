От бюджетного Geely до монстра Dodge: автомобильные премьеры недели

Минувшие семь дней порадовали целой россыпью новинок — от доступных электромобилей и лимитированных седанов до концептуальных внедорожников на водороде и заряженных пикапов. В центре внимания оказались как массовые модели, так и эксклюзивные проекты для ценителей.

Renault Twingo Electric

Представленный французами электромобиль позиционируется как один из самых доступных в Европе. Новый Twingo Electric — это современная интерпретация культового городского автомобиля 1992 года, выполненная в актуальном ретро-стиле. Модель построена на платформе AmpR Small (ранее CMF-B), но технически сильно отличается от собратьев Renault 5 и 4.

В основе — электромотор на 60 кВт (82 л.с.) и батарея ёмкостью 27,5 кВт·ч, обеспечивающая запас хода до 263 км по циклу WLTP.

С целью обеспечить цену ниже 20 000 € на новинке применены нестандартные для марки решения: воздушное охлаждение батареи и отказ от теплового насоса. Интересной особенностью стал салон-трансформер с продольно сдвигающимися на 17 см задними сиденьями и складным пассажирским креслом. Продажи стартуют в марте 2026 года.

BMW M340i xDrive 50th Anniversary Edition

В честь 50-летия легендарной 3-й серии BMW выпустила эксклюзивную лимитированную версию M340i xDrive. Тираж ограничен всего 100 экземплярами. Каждый из «юбилейных» седанов окрашен в один из шести специальных цветов BMW Individual, исторически ассоциирующихся с разными поколениями «трёшки»: Madeira Red Metallic, Laguna Green Metallic, Avus Blue Metallic и другие.

Комплектация включает отделку кожей Merino, 20-дюймовые кованые диски и выхлопную систему M Performance. При этом техническая начинка осталась стандартной для M340i — бензиновая рядная шестёрка B58 мощностью 387 л.с. в сочетании с автоматом и полным приводом.

Toyota Tacoma H2-Overlander Concept

На выставке SEMA в Лас-Вегасе Toyota представила смелый концепт, демонстрирующий потенциал водородных технологий для офф-роуда. За основу был взят пикап Tacoma, в который инженеры Toyota Racing Development (TRD) интегрировали силовую установку от седана Mirai, где топливный элемент сочетается с тремя баллонами для водорода и литий-ионной батареей.

Суммарная отдача двух электродвигателей, размещённых на передней и задней оси, составляет 547 л.с. Кроме того, концепт получил усиленное шасси, длинноходную подвеску с амортизаторами Fox, 35-дюймовые вседорожные покрышки и систему рекуперации воды из выхлопа для использования в походных условиях. Это наглядный действующий прототип, подчёркивающий стремление Toyota к развитию водородной мобильности.

Ford F-150 Raptor R и Ford Maverick с пакетом 300T

На уже упомянутой автомобильной выставке в Лас-Вегасе Ford показал две экстремальные версии своих пикапов. Флагманский F-150 Raptor R получил комплект доработок от Ford Performance, увеличивший мощность 5,2-литрового двигателя V8 с наддувом Whipple до 913 л.с. Пакет включает уникальные колёса, элементы из углепластика и выхлопную систему Borla, при этом сохраняя заводскую гарантию.

Компактный Maverick, в свою очередь, обзавёлся пакетом 300T, вдохновлённым технологиями Mustang. Турбокомпрессор от 2.3 EcoBoost спорткара повысил отдачу 2,0-литрового мотора Maverick до 304 л.с. Пакет также включает доработанную подвеску, спортивный выхлоп Borla и эксклюзивный экстерьер. Продажи начнутся в следующем году.

Honda Passport TrailSport HRC

На SEMA был также представлен внедорожный концепт на базе кроссовера Honda Passport TrailSport. Модель, созданная при участии Honda Racing Corporation (HRC), получила серьёзный апгрейд для покорения бездорожья.

Дорожный просвет увеличен до 271 мм, установлены новые бамперы, усиленная защита днища, лебёдка, 32-дюймовые вседорожные покрышки и массивный экспедиционный багажник. Силовая установка — штатный 3,5-литровый V6 (289 л.с.) — осталась без изменений, за исключением выхлопной системы. Салон получил отделку алькантарой и шильдики HRC.

Zeekr X

Китайский электробренд обновил компактный кроссовер Zeekr X для домашнего рынка. Главные изменения коснулись технической части: заднеприводная версия получила новый электромотор мощностью 340 л.с. (вместо 272 л.с.) и более ёмкую LFP-батарею на 61,47 кВт·ч, что увеличило запас хода до 530 км.

Полноприводная модификация теперь развивает 496 л.с. Цены незначительно выросли, стартуя теперь с 155 800 юаней (около 1,8 миллиона рублей по текущему курсу).

Geely Emgrand

На китайский рынок вышло новое, уже четвёртое поколение седана Geely Emgrand. Модель заметно выросла в размерах, получила современный интерьер с большим центральным дисплеем и расширила силовую гамму.

Покупателям предлагаются два 1,5-литровых двигателя: атмосферный (120 л.с.) в паре с вариатором и турбированный (181 л.с.), который работает с 7-ступенчатым роботом. При этом цена остаётся на уровне бюджетных автомобилей — от 68 900 юаней (783 393 рублей), что сопоставимо со стоимостью Lada Granta в России.

Ferrari GTC4 Lusso Elevato

Американское ателье GlasWerks DMV представило уникальный внедорожный суперкар на базе купе Ferrari GTC4 Lusso. Проект под названием Elevato призван доказать, что Ferrari можно использовать не только на асфальте.

Автомобиль получил полностью переработанную подвеску, увеличившую дорожный просвет до 230 мм, что сравнимо с Toyota Land Cruiser 300. Мощность 6,3-литрового V12 повышена с 680 до 758 л.с. Экстерьер дополнен вседорожным обвесом, защитой днища и дополнительным светом. Стоимость апгрейда стартует от 175 000 долларов.

Dodge Charger Scat Pack

Dodge официально открыл заказы на новую топовую версию седана Charger Scat Pack, оснащённую бензиновым двигателем Hurricane — рядным шестицилиндровым twin-turbo объёмом 3,0 литра. Этот агрегат развивает 550 л.с. и 720 Нм крутящего момента.

Благодаря полному приводу с возможностью отключения передней оси разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) занимает 3,9 секунды. При стартовой цене в 58 990 долларов США Dodge позиционирует его как самый мощный седан в Америке в своей ценовой категории. В комплектацию входят система Launch Control, режим Line Lock для прогрева шин и активная выпускная система.