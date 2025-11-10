АвтоВАЗ приостановил продажи популярной модели Lada

Продажи временно ограничены с 21 октября.

Ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ ограничил продажи пассажирских универсалов и грузовых фургонов Lada Largus. Об этом сообщил Росстандарт, вместе со специалистами предприятия устраняющий технические неполадки, риск возникновения которых возможен на всех товарных автомобилях данной модели.

Причина приостановки продаж — возможные проблемы с рулевым управлением. Ранее владельцы Lada Largus жаловались на тугое вращение руля.

«С 21 октября установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов», — приводит «Интерфакс» слова представителя завода.

Lada Largus — одна из самых популярных моделей тольяттинского автозавода. По итогам сентября текущего года универсал занял десятое место в рейтинге продаж и среди других машин АвтоВАЗа уступил только Granta, Vesta и Niva Legend.

