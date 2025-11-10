КамАЗ отменил режим сокращённой рабочей недели

По сокращённому графику теперь работает только один российский автопроизводитель.

© КАМАЗ

Камский автомобильный завод (КамАЗ) с понедельника, 10 ноября, вернулся к пятидневному графику после нескольких месяцев работы в сокращённом режиме. Это уже второй российский автопроизводитель, объявивший о нормализации загрузки производства.

С 1 августа подразделения КамАЗа, у которых нет полной загрузки, работали в режиме четырёхдневки. Мера была связана с тем, что рынок грузовой техники в России с начала года сократился практически на 60%, а продажи самого КамАЗа рухнули на 30%.

Как следует из публикации «Интерфакса», в обычном графике камский автогигант точно будет работать ближайшие полмесяца. Решение о режиме работы в декабре будет зависеть от ситуации на рынке.

«Решение о графике работы в декабре примет финкомитет предприятия после оценки перспектив загрузки производства», — рассказали на КамАЗе.

Ещё 6 октября к пятидневке вернулся другой крупный российский производитель ГАЗ. Таким образом, режим сокращённой рабочей недели сейчас действует только на АвтоВАЗе. По словам главы концерна Максима Соколова, заводы в Тольятти и Ижевске могут возобновить работу в обычном режиме в начале следующего года.

