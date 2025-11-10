Россия совершила впечатляющий рывок в европейском рейтинге продаж авто

За один месяц российский рынок поднялся с пятой на вторую строчку.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Второй месяц осени 2025 года стал рекордным для российского автомобильного рынка. По количеству проданных новых авто Россия уступила только одной европейской стране.

Согласно данным агентства «Автостат» и консалтинговой компании GlobalData, в октябре в нашей стране было продано 165 702 новых легковых автомобиля. Это всего на 3,2 % меньше относительно октября 2024 года, когда был установлен рекорд последних четырёх лет. Среди стран Европы больше машин в октябре реализовала только Германия — 250 133 единиц (+7,8% в сравнении с прошлым годом.

Примечательно, что ещё в сентябре Россия была в европейском рейтинге лишь пятой со 122 659 проданными автомобилями. В октябре продажи в нашей стране взлетели настолько, что отечественный рынок догнал и обогнал Великобританию (144 948 машин), Францию (139 513) и Италию (125 826).

Такой рывок российского рынка за один месяц объясняется высоким покупательским спросом на машины перед повышением утильсбора с 1 декабря.

