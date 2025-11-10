АвтоВАЗ назвал причину проблемы с рулевым управлением на Lada Largus

Неполадка устранена, продажи Largus возобновлены в полном объёме.

Российский концерн АвтоВАЗ снял ограничение с продаж универсалов и фургонов Lada Largus, которое было временно введено из-за неполадки с рулевым управлением. Об этом рассказали «Рамблер/авто» в пресс-службе тольяттинского автозавода.

Проблема на «Ларгусах» из отдельной партии была связана с тем, что техническая жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана гидроусилителя, по мере эксплуатации теряла вязкость. В холодное время года это приводило к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения, чтобы руль не был «тугим».

«Специалистами АвтоВАЗа проведены испытания автомобилей с использованием жидкостей от других поставщиков, среди которых был выбран образец, полностью отвечающий техническим требованиям по вязкости и сохранению этих характеристик с течением времени. Продажи ограниченной партии автомобилей Largus восстановлены», — говорится в заявлении АвтоВАЗа.

Отмечается, что выпуск автомобилей Lada Largus не прерывался на время устранения проблемы и идёт по плану.

