Cтало известно, что ждёт владельцев проблемных Lada Largus

Владельцам универсалов и фургонов Lada Largus придётся посетить сервисный центр.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ организует сервисную кампанию по устранению проблемы с тяжёлым рулевым управлением на Lada Largus. Об этом пресс-служба завода рассказала «Рамблер/авто».

В понедельник утром, 10 ноября, тольяттинский автогигант объявил, что нашёл причину проблемы, из-за которой с 21 октября были ограничены продажи «Ларгуса». Как выяснилось, затруднение при вращении рулевого колеса было связано с терявшей вязкость технической жидкостью.

К настоящему времени поставщик заменён, а продажи Lada Largus возобновлены в полном объёме. На ранее проданных универсалах и фургонах жидкость будет заменена в рамках сервисной кампании.

«АвтоВАЗ наработал процедуру корректировки и профилактики выявленной особенности. Необходимые рекомендации разосланы в дилерскую сеть Lada, стартовали поставки новой технической жидкости. В настоящий момент АвтоВАЗ готовит соответствующую сервисную компанию», — уточнили «Рамблер/авто» в пресс-службе АвтоВАЗа.

Срок запуска отзывной кампании и количество автомобилей, которые подлежат обязательному визиту в сервисный центр, на АвтоВАЗе пока не называют.

АвтоВАЗ объяснил слабый спрос на электрический e-Largus